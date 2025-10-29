LGA-1954 : Thermaltake confirme la compatibilité des ventirads LGA-1700 / 1851

Un guide d’installation Thermaltake ayant fuité suggère que le prochain socket desktop d’Intel, le LGA-1954 que doivent étrenner les Core Ultra 400 Nova Lake-S, restera compatible avec les modèles conçus pour LGA-1851 et LGA-1700.

Réponse dans un an ?

C’est cohérent avec une précédente fuite qui remonte mai, et fondée sur un document d’expédition daté de fin mars. Son découvreur, Ruby-Rapids, précisait alors : « Le format du package FCLGA1954 est aussi de 45 × 37,5 mm. Les systèmes de refroidissement actuels sont donc mécaniquement compatibles avec Nova Lake-S. »

Désormais, la confirmation émane directement d’un fabricant de refroidisseurs CPU ayant pignon sur rue. Enfin, disons plutôt émanait ; Thermaltake a depuis corrigé sa bévue. Bienfaits d’Internet oblige (dans le cas présent), cet excès de précipitation a été immortalisé.

La fiche produit ainsi que le manuel du Minecube 360 Ultra ARGB, un AIO doté de quatre écrans LCD de 3,95 pouces en 720×720 pixels (oui, passons sur l’intérêt d’un tel armada d’affichage sur un refroidisseur), mentionnaient le LGA-1954.

L'AIO en question

Puisque les dimensions du socket restent inchangées entre LGA-1700, LGA-1851 et LGA-1954, la compatibilité mécanique devrait se maintenir. À voir si certains constructeurs en profiteront pour tout de même proposer de nouveaux cadres de contact censés améliorer les performances thermiques.

Nous avons toutefois le temps de voir venir : le LGA-1851, cantonné aux Arrow Lake sur le segment grand public (il concerne également les Meteor Lake, mais côté edge computing), reste d’actualité. En effet, Intel intercalera normalement une série Arrow Lake Refresh avant de libérer les Nova Lake. D'ailleurs, il y a de cela une semaine, un Core Ultra 7 270K Plus, probable représentant de cette ultime lignée en LGA-1851, faisait ses premiers pas dans Geekbench.