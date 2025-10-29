Du patriotisme et des milliards de dollars : lâ€™Ã¨re de lâ€™IA Vera vu par NVIDIA

La GTC de Washington D.C. aura Ã©tÃ© lâ€™occasion pour NVIDIA dâ€™exhiber pour la premiÃ¨re fois sa Superchip Vera Rubin. Lâ€™engin combine deux GPU Rubin Ã un CPU Vera maison au sein dâ€™une mÃªme enveloppe physique. Le rÃ©sultat : une plate-forme taillÃ©e pour dominer les calculs dâ€™IA Ã trÃ¨s grande Ã©chelle, avec la promesse de prÃ¨s de 100 pÃ©taflops FP4 pour le module complet.

Jensen passe en revue ses nouveaux jouets

NVIDIA dÃ©sormais valorisÃ©e Ã plus de 5 000 milliards de dollars

Chaque GPU Rubin regroupe deux dies de calcul dont la surface avoisinerait les 830 mmÂ² chacun. Ils sont associÃ©s Ã huit piles de HBM4 pour un total de 288 Go de mÃ©moire par GPU, soit plus dâ€™un demi-tÃ©raoctet sur lâ€™ensemble du Superchip. La carte embarque Ã©galement des modules SOCAMM2 en LPDDR5X, utilisÃ©s comme mÃ©moire systÃ¨me Ã latence rÃ©duite. Dâ€™aprÃ¨s NVIDIA, le CPU Vera pourrait ainsi accÃ©der Ã jusquâ€™Ã 1,5 To de LPDDR5X dans les configurations les plus musclÃ©es.

CÃ´tÃ© CPU justement, Vera aligne 88 cÅ“urs et 176 threads, basÃ©s sur une architecture Arm redessinÃ©e en interne. Contrairement Ã Grace, qui sâ€™appuyait encore sur les cÅ“urs Neoverse sous licence, Vera inaugure un design revisitÃ© par NVIDIA, organisÃ© autour dâ€™un agencement multi-chiplet avec un bloc I/O sÃ©parÃ©. Les Ã©changes CPU-GPU passent par un NVLink culminant Ã 1,8 To/s.

Cette Superchip servira de brique fondatrice pour les systÃ¨mes NVL, les futures plates-formes exascale de NVIDIA. Le constructeur prÃ©voit entre autres une dÃ©clinaison NVL144, capable dâ€™atteindre 3,6 exaflops FP4 en infÃ©rence et 1,2 exaflop FP8 en entraÃ®nement. Une version Rubin Ultra NVL576 est aussi dans les cartons : destinÃ©e aux hyperscalers et aux centres de recherche, elle viserait jusquâ€™Ã 15 exaflops FP4.

La production de masse est prÃ©vue Ã lâ€™horizon 2026-2027, mais les marchÃ©s nâ€™ont pas attendu. Le titre NVIDIA a bondi, permettant au groupe de dÃ©passer les 5 000 milliards de dollars de capitalisation (les 4 000 milliards avait Ã©tÃ© franchis en juillet dernier). Au-delÃ de ces annonces produits, la firme a Ã©galement officialisÃ© un partenariat stratÃ©gique avec le DÃ©partement de lâ€™Ã‰nergie amÃ©ricain. Il prÃ©voit la construction de sept nouveaux supercalculateurs, dont un Ã©quipÃ© de 10 000 GPU Blackwell. Dâ€™ailleurs, vous aurez notÃ© â€” sans mÃªme regarder lâ€™intÃ©gralitÃ© de la vidÃ©o, juste en vous limitant au chapitrage â€” quâ€™aprÃ¨s avoir communiquÃ© sur le premier wafer Blackwell "made in Arizona", le ton reste rÃ©solument celui dâ€™un patriotisme zÃ©lÃ©.