Meteor Lake s’ouvre à la Frame Generation, tandis que Nova Lake entérine l’AVX10

Retour chez Intel dans ce papier, mais pas pour parler des Panther Lake cette fois. Dans les lignes qui vont suivre, nous serons plutôt accompagnés des Meteor Lake, qui viennent de recevoir un support officiel de l’XeSS-FG. Nous évoquerons également les futures puces Nova Lake, mentionnées à travers la dernière version de l'Instruction Set Extensions Programming Reference, laquelle confirme la prise en charge de l’AVX10 et de l’APX.

Intel sur tous les fronts

Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin. La dernière version dudit document (Révision 060, novembre 2025), partagée par InstLatX64, confirme le support des extensions AVX10.1, AVX10.2 (Advanced Vector Extensions) et APX (Advanced Performance Extensions) par les Nova Lake. Cela marquera le retour de la prise en charge des vecteurs larges sur les CPU grand public, après le délaissement opéré depuis Alder Lake. Pour contextualiser, l’AVX10.2 unifie l’exécution 128, 256 et 512 bits au sein d’un même modèle, garantissant ainsi un comportement cohérent entre P-cores et E-cores — hybridation qui avait incité Intel à désactiver l’AVX-512 depuis son avènement à l'époque des Alder Lake.

La mention officielle se borne aux Nova Lake (ainsi qu’aux Diamond Rapids, qui nous intéressent moins). Bionic_squash prétend toutefois que cela englobe toute la gamme, c’est-à-dire les déclinaisons fixes et mobiles.

Venons-en maintenant à la Frame Generation via l’XeSS. Introduite en fin d’année dernière au côté des GPU Arc Battlemage, elle se limitait initialement à ces cartes ainsi qu’à leurs ancêtres, les Alchemist. Au cours de l’été, Intel a publié un SDK 2.1.0 qui a ouvert la technologie à tous les GPU prenant en charge le Shader Model 6.4, y compris ceux de la concurrence. Le XeSS SDK 2.1.1, mis en ligne il y a douze heures, étend désormais cette compatibilité, en interne, aux iGPU des Meteor Lake.

© Intel / GitHub

L’entreprise ne précise pas comment la fonctionnalité est exploitée. D’ailleurs, son guide du développeur prescrit toujours un GPU prenant en charge les XMX (Xe Matrix Extensions), ce qui n’est pas le cas des Meteor Lake. Nous supposons donc que pour ces iGPU, la Frame Generation s’appuie sur les instructions DP4a, à l'instar de l'XeSS-SR. Pour rappel, les XMX sont gérées par les cartes Arc Alchemist et Battlemage, ainsi que par les iGPU Arc 100T et Arc 140V intégrés aux processeurs Arrow Lake et Lunar Lake respectivement. Sinon, n'oublions pas que de la XeSS-MFG est désormais au menu.