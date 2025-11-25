Intel se mouille sur les Arrow Lake-S Refresh, tandis qu’une pluie de leaks s’abat sur Nova Lake-S et Panther Lake

Ces dernières heures, un déluge de leaks a exposé trois générations de Core. Pas la peine de détaler en panique, les révélations tiennent en quelques points. Elles portent sur Arrow Lake Refresh, Nova Lake-S et Panther Lake. Deux volets reposent sur des données officielles, le troisième sur un divulgateur à la solide réputation.

Arrow Lake-S Refresh à l'horizon

Suivons l’ordre ci-dessus. Uniko’s Hardware a repéré une mise à jour de la Datasheet consacrée aux Intel Core Ultra 200S and 200HX Series Processors. Intel y a ajouté les mentions S Refresh et HX Refresh, jusque-là absentes. Deux enseignements : la gamme mobile aura elle aussi droit à son Refresh ; ces puces resteront bien classées Core 200. Le mystérieux Core Ultra 7 365K, aperçu il y a quelques mois, relevait donc d’une erreur de détection.

Ces ajouts s'accompagne de celui de la prise en charge officielle de la mémoire à 7200 MT/s, a priori limitée à la DDR5 CUDIMM. Les valeurs pour l’UDIMM / SODIMM et la CSODIMM demeurent respectivement à 5600 MT/s et 6400 MT/s.

Selon de précédentes fuites, la gamme Arrow Lake-S Refresh comprendra trois références Plus : les Core Ultra 9 290K Plus, Ultra 7 270K Plus et Ultra 5 250K Plus. Intel dévoilerait ce trio au CES 2026, en prévision d'une commercialisation au premier trimestre. Cette série sera la dernière génération à exploiter le socket LGA-1851.

Nova Lake fort en NPU

Un message du leaker Jaykihn nous projette justement à l’ère du LGA-1954 qu’inaugureront les Nova Lake-S. D’après lui, ces Core 400 intégreront un iGPU à deux cœurs graphiques Xe3-LPG mais surtout un bloc NPU6 annoncé à 74 TOPS. Sur le segment desktop, pour cette neural processing unit, Intel sauterait ainsi plusieurs générations d’un coup.

Nom de code processeur Segment NPU (TOPS) Meteor Lake Mobile NPU3 – 11,5 TOPS Arrow Lake Mobile & Desktop NPU3 – 13 TOPS Lunar Lake Mobile NPU4 – 48 TOPS Panther Lake Mobile NPU5 – 50 TOPS Nova Lake Mobile & Desktop NPU6 – 74 TOPS

NVL-S ships with NPU6 at 74 TOPS, a three-generation uplift from the 13 TOPS of ARL-S.



The iGPU is comprised of 2 Xe3-LPG cores, a regression in core count from the 4 in ARL-S. — Jaykihn (@jaykihn0) November 24, 2025

Un Panther Lake dans Geekbench

Terminons avec le Core Ultra 9 386H, un processeur mobile issu de la famille Panther Lake. Une lignée officiellement présentée par Intel, mais dont les membres sont restés dans l’ombre. Pour l’heure, selon les données officieuses à disposition, cette référence se positionne comme la dauphine du vaisseau amiral (le Core Ultra X9 388H). Elle aurait le même nombre de cœurs CPU, avec une fréquence Boost légèrement inférieure, mais un iGPU nettement moins ambitieux.

Le Core Ultra 9 386H a surgi dans Geekbench, intégré à un ordinateur portable Acer Predator PHN16S-I51. Le benchmark détecte 16 cœurs CPU : 4 dans un Cluster 1, 12 dans un Cluster 2 ; contingent auquel s’ajoutent normalement 4 cœurs LP. Les fréquences mesurées tournent autour de 2,1 GHz en base et 4,724 MHz en Boost. Les rumeurs évoquent plutôt 4,9 GHz. Mesure imprécise, échantillon légèrement sous-cadencé ou révision récente de la fréquence, allez savoir !

Côté performances, la puce atteint 2 849 points en single-thread et 15 434 points en multi-thread. À titre de comparaison, le Core Ultra 9 285H tourne en moyenne à 2 611 / 14 820 points. Quant au Core Ultra 9 285HX, plus féroce, il n’a pas de moyennes dans la base de données, mais plusieurs entrées le positionnent au-delà des 3 000 / 20 000 points, voire 22 000. Rien de surprenant : rappelons que le 285H est un 16 cœurs / 16 threads (6 + 8 + 2), quand le HX est un 24 cœurs / 16 threads (8 + 16 + 0). Autant dire que même le Core Ultra X9 388H n’a pas vocation à rivaliser avec ce dernier ; cette mission incombera plutôt à un futur Nova Lake mobile.