Samsung Internet sâ€™Ã©mancipe du mobile et sâ€™invite sur PC Windows

Vous utilisez peut-Ãªtre depuis longtemps Samsung Internet pour naviguer depuis votre smartphone ou votre tablette. Si vous rÃªviez dâ€™avoir la mÃªme chose sur votre ordinateur Windows, ce sera bientÃ´t une rÃ©alitÃ© â€” câ€™est dÃ©jÃ le cas si vous rÃ©sidez aux Ã‰tats-Unis ou en CorÃ©e du Sud. La marque annonce en effet le dÃ©ploiement de son navigateur sur les ordinateurs sous Windows 10 et Windows 11. Une version bÃªta est disponible dÃ¨s aujourdâ€™hui dans les deux pays prÃ©citÃ©s.

Du smartphone au PC

Comme lâ€™expose Samsung dans son communiquÃ©, cette extension du navigateur Samsung Internet au PC vise Ã offrir une expÃ©rience fluide entre mobile et ordinateur. Une partie des millions dâ€™utilisateurs de Galaxy sera sans doute tentÃ©e de rester dans un Ã©cosystÃ¨me familier. La version PC entend surtout proposer une navigation unifiÃ©e entre les diffÃ©rents produits de la marque : en se connectant avec leur compte Samsung, les utilisateurs pourront passer de leur smartphone Ã leur PC sans rupture, retrouver leurs onglets ouverts, et synchroniser favoris, historique et mots de passe via Samsung Pass.

CÃ´tÃ© fonctionnalitÃ©s, les habituÃ©s du navigateur mobile ne seront pas dÃ©paysÃ©s. BasÃ© sur Chromium, Samsung Internet intÃ¨gre dÃ©sormais plusieurs outils dits Â« intelligents Â» propulsÃ©s par Galaxy AI, tels que Browsing Assist, capable de rÃ©sumer une page web ou de traduire du contenu en temps rÃ©el.

Sur le plan de la sÃ©curitÃ©, le navigateur embarque une technologie anti-tracking destinÃ©e Ã bloquer la collecte de donnÃ©es par des tiers, ainsi quâ€™un tableau de bord de confidentialitÃ© en temps rÃ©el pour visualiser les protections actives.

Le timing de Samsung nâ€™est pas anodin. La firme cherche vraisemblablement Ã profiter de la gÃ©nÃ©ralisation des outils dâ€™intelligence artificielle pour sâ€™imposer sur un marchÃ© en mutation et oÃ¹ elle nâ€™avait, jusquâ€™ici, aucune prise.

Won-Joon Choi, directeur des opÃ©rations de la division Mobile eXperience (MX) de Samsung Electronics, rÃ©sume :

En Ã©tendant Samsung Internet au PC, nous sommes ravis dâ€™inviter les utilisateurs Ã faÃ§onner avec nous lâ€™avenir de la navigation. Ce programme bÃªta ouvre la voie Ã une expÃ©rience plus connectÃ©e entre mobile et PC, tout en posant les bases de formes de navigation plus intelligentes Ã venir. Ã€ terme, les capacitÃ©s de Samsung Internet redÃ©finiront la maniÃ¨re dont les utilisateurs interagissent avec le Web, en passant dâ€™un simple navigateur PC en attente dâ€™instructions Ã une plateforme IA intÃ©grÃ©e, capable de comprendre ses utilisateurs tout en protÃ©geant leurs donnÃ©es personnelles Ã chaque niveau.