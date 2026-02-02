L'XeSS 3 s'invite auprès de l'Arc B580 avant le déploiement officiel

Intel a déployé l'XeSS 3, version dopée à la Multi-Frame Generation, la semaine dernière. Pas très fair-play, l’entreprise a servi les derniers en premier : les Panther Lake bénéficient d’une courte période d’exclusivité. La société a en effet confirmé que l’ensemble de sa gamme en profiterait courant février. Certains impatients ont toutefois déjà pris les devants.

Manipuler ou patienter

Sur le Reddit IntelArc, deux utilisateurs, cachés sous les pseudos onehoon et Aggressive-Camel8166, ont décrit la procédure. L’astuce consiste à prélever certains fichiers dans le package de pilotes. En résumé : extraire le pilote, copier deux DLL liées à l'XeSS d’un dossier vers un autre (listés comme 8362 et 8452 dans le post), puis réinstaller depuis le dossier extrait après une désinstallation propre des pilotes. Le même fil mentionne une étape supplémentaire appliquée par certains pour chaque jeu : renommer les DLL et les déposer dans le dossier du titre.

Voici la procédure standard, telle que décrite par l’un des deux lascars :

Téléchargez le dernier package de pilotes Intel Arc 8362 WHQL. Extrayez le fichier ZIP. Ouvrez le dossier 8362. Localisez les fichiers igxell.dll et igxess_fg.dll. Déplacez ces deux DLL dans le dossier 8452 de votre version de pilote Arc B580. Supprimez tous les pilotes et logiciels IGS précédents en utilisant DDU (Display Driver Uninstaller). Installez le pilote depuis votre dossier 8452 et ignorez les avertissements.

Il précise que 8362 correspond à Panther, 8452 aux modèles plus anciens (legacy). Pour compléter la procédure, certains suggèrent une étape facultative par jeu : renommer les DLL de ig* en lib* (par exemple igxell.dll → libxell.dll, igxess_fg.dll → libxess_fg.dll), puis placer les DLL renommées dans le dossier du jeu, en remplaçant les fichiers existants si nécessaire.

Aggressive-Camel8166 a montré le résultat de la manip dans le bench de Cyberpunk 2077 avec une Arc B580.

Pour ceux qui ne souhaitent pas s’embêter, il suffit de patienter. Comme rapporté plus haut, Intel prévoit un déploiement officiel sous peu. L’entreprise n’a pas expliqué pourquoi ses GPU dédiés n’avaient pas droit à l'XeSS 3 à ce stade. Si une stratégie marketing est très plausible, rien ne permet non plus d’affirmer que le déploiement nécessitait quelques ajustements de dernière minute.