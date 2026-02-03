Les CPU, GPU et composants les plus fiables du moment, selon Puget Systems

Puget Systems, un intégrateur qui propose surtout des stations de travail et des serveurs, a dévoilé son rapport 2025 sur la fiabilité des composants. Bonne nouvelle pour les clients grand public : les Ryzen 9000 et Core Ultra 200 affichent des taux de défaillance faibles, et quasi identiques.

Quelques mots de contextualisation. Les données de Puget Systems se limitent à son propre champ d’action. Elles reposent sur des tests internes de burn-in et des dossiers de RMA, en grande partie pour des stations de travail de bureau et des racks.

De plus, l’intégrateur allègue qu’il fait montre d’un processus de qualification très rigoureux pour les nouveaux composants ; qu’il limite au maximum « l’utilisation de marques et de familles de produits qui ne répondent pas à [ses] standards, ce qui explique des taux de défaillance souvent inférieurs à la moyenne du secteur ». En contrepartie, il présente ses critères comme plus stricts que ceux de l’utilisateur lambda ; rigueur susceptible de classer comme défaillant « un composant qu’un consommateur ou qu’un fabricant ne jugerait pas comme tel », et donc d'aboutir in fine à « des taux de panne plus élevés […] que ceux habituellement relevés dans l’industrie ». Bref, bon an mal an, on revient au point de départ.

Enfin, la publication précise que le matériel étudié se limite aux stations de travail de bureau et en rack. Il y a quelques inclusions limitées d’ordinateurs portables et de serveurs, principalement pour les SSD et la mémoire vive. Les autres composants des laptops sont par contre écartés à cause de volumes insuffisants à l’établissement de statistiques fiables.

Processeurs grand public

Pour les processeurs accessibles au grand public, Puget Systems relève des taux de défaillance similaires entre les Ryzen 9000 et les Core Ultra 200 : 2,52 % et 2,49 % respectivement. Au sein de ses séries, le Core Ultra 7 265K a la palme du taux de défaillance par puce le plus bas, à 0,77 %. Pour AMD, l’intégrateur ne distingue pas un processeur en particulier mais plutôt le groupe des Ryzen 9000 X3D. Ces derniers ont un taux de 1,51 %, soit un meilleur bilan que l’ensemble de la famille Ryzen 9000. Puget relève que la majorité des défaillances des X3D ont été détectées avant l’expédition des systèmes, donc lors des tests internes.

Un vs quatre.

En comparaison avec l’année précédente, le rapport de 2024 se contentait d’exposer les problèmes de stabilité des Intel Core de 13e et 14e générations (les Raptor Lake) et de glorifier des Ryzen desktop globalement bien moins capricieux — sans toutefois détailler de taux de défaillance précis. Le taux de panne global pour l’ensemble des CPU vendus était alors d’environ 5 %. À peu près la moitié des incidents étaient détectés lors des tests internes, quand l’autre moitié l'était donc sur le terrain.

Processeurs pour stations de travail et serveurs

Pour les stations de travail, les Intel Xeon W-2500 et W-3500 se distinguent par leur fiabilité dans le rapport de 2025, avec aucune défaillance enregistrée. Les modèles W-2400 et W-3400 avaient connu un seul cas de panne en 2024.

Puget admet que ces Xeon se vendent moins que les Threadripper d’AMD. Mais leur volume est suffisant pour que l'entreprise vante leur meilleure fiabilité, du moins au cours des premières années d’utilisation. Ceci dit, le rapport 2024 avait distingué les AMD Ryzen Threadripper 7000 et Threadripper PRO 7000WX et leur taux de défaillance global inférieur à 2 % (1 % une fois les systèmes livrés aux clients).

GPU

Puget Systems indique que les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX Founders Edition affichent le taux de défaillance le plus bas de 2025, avec 0,25 %. Suivent celles d’ASUS à 0,40 % et PNY à 0,45 %. Gardez bien à l’esprit que ce constat est celui d’un intégrateur pas du tout orienté vers les PC de jeu grand public, lesquels font la part belle aux cartes overclockées d’usine, plus énergivores, et customisées. Le rapport de 2024 avait déjà distingué les NVIDIA RTX Ada Generation ainsi que les ASUS GeForce RTX 40-Series ProArt et TUF ; le taux de défaillance était d’ailleurs de 0 % pour cette dernière série, malgré plusieurs centaines de GPU vendus.

Cartes mères, RAM, SSD et alimentation

Pour les cartes mères, deux lauréates : la Gigabyte B860M AORUS ELITE WIFI6E ICE et l’ASUS TUF B850M-PLUS WIFI. La première a un beau 0 % de panne, mais n’a été écoulée qu’à 100 exemplaires. Une seule ASUS a été retournée, malgré un volume apparemment bien plus conséquent.

Par ailleurs, Kingston est le plus fiable sur la DDR5. La marque boxe dans deux catégories puisque son SSD M.2 KC3000 partage aussi l’affiche avec le SSD SATA Samsung 870 QVO 8 To pour le stockage. Enfin, les alimentations les plus solides de 2025 selon Puget sont les Super Flower LEADEX et Corsair SF1000 Platinum 1000W.