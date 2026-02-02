DRAM et NAND : les hausses de prix dépassent les attentes !

Pas besoin de travailler dans un cabinet d’analystes pour constater que les prix des composants flambent ; les relevés en boutique suffisent à poser le diagnostic. Présager ce qui va arriver, en revanche, est un exercice plus complexe, réservé à des analystes de haut vol. Nonobstant, si nous étions railleurs, nous dirions que ces derniers avancent à tâtons. En témoigne la révision des prévisions pour le marché de la mémoire au 1er trimestre 2026 de TrendForce. Tout est réévalué à la hausse ; inflation généralisée qui permettra, si les prédictions se vérifient, à la plupart des segments d’établir des records de hausse trimestrielle !

© SK Hynix

Aïe ! Ouille !

TrendForce résume ainsi la situation : « Nous avons considérablement révisé à la hausse nos prévisions de prix pour le 1er trimestre 2026, tant pour les produits DRAM que pour les mémoires NAND Flash ». La DRAM conventionnelle voit ainsi ses tarifs prévisionnels passer de 55-60 % à 90-95 %, tandis que ceux de la NAND Flash sont désormais anticipés entre 55 et 60 %, contre 33-38 % précédemment. Impitoyable, TrendForce prévient que « d’autres ajustements à la hausse restent possibles ».

Pour se rendre compte de l’ampleur du phénomène, une comparaison avec les chiffres du 4e trimestre 2025 est déjà révélatrice : les hausses anticipées dépassent largement 80 % pour la plupart des produits au 1er trimestre 2026, contre 40 à 50 % précédemment. Et bien entendu, puisque nous sommes ici sur des glissements trimestriels, les hausses sont cumulatives.

Nouvelles / anciennes (moins exhaustives)

La cause, vous la connaissez : une demande persistante liée à l’IA et aux centres de données, qui accentue le déséquilibre offre/demande au niveau mondial. S’y est ajoutée une demande en PC plus forte que prévue au 4e trimestre 2025, probablement liée à un phénomène d’anticipation. TrendForce note que « même les fabricants de PC de premier plan disposant de quotas sécurisés auprès des fournisseurs de mémoire voient leurs stocks diminuer ». Résultat : la DRAM pour PC pourrait augmenter de plus de 100 % ce trimestre, établissant un nouveau record — le précédent n’est pas communiqué et n’est pas non plus documenté dans un ancien rapport libre d’accès.

Les LPDDR4X et LPDDR5X ne seraient pas en reste, avec des prix contractuels attendus en hausse de 90 %. Là aussi, ce seraient les plus fortes augmentations jamais enregistrées. TrendForce précise que la plupart des contrats avec des marques de smartphones basées aux États-Unis ont été finalisés à la fin de l’année dernière, tandis que les négociations avec les fournisseurs chinois devraient progresser de manière significative vers la fin février, après la clôture des contrats du 4e trimestre 2025 et les vacances du Nouvel An chinois.

Pour la DRAM serveur, l’inflation trimestrielle devrait atteindre 90 % (également un record historique, avec la même remarque que ci-dessus). Du côté du stockage haute performance, les principaux CSP nord-américains ont fortement augmenté leurs approvisionnements depuis fin 2025. Cette frénésie entraîne une flambée des commandes d’SSD entreprise, avec des prix susceptibles de bondir de 53-58 % — toujours un nouveau record trimestriel.

Enfin, côté NAND Flash, les fabricants réaffectent une partie de leurs lignes de production vers la DRAM, ce qui limite l’expansion de la capacité NAND selon TrendForce. En conséquence, le cabinet note que les gains de production ne peuvent se faire que par des améliorations incrémentales des procédés, rendant la pénurie de capacité difficile à résoudre à court terme.