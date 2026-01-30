Maingear Retro98, nostalgie, quand tu nous tiens

Appuyer sur le spleen de ceux nés durant le précédent millénaire, c’est l’une des marottes de MAINGEAR. En juillet dernier, la marque nous avait gratifiés du Retro95 : un FLP01 de SilverStone relooké pour ressembler à une antiquité à l’extérieur, tout en intégrant le quasi‑top de 2025 à l’intérieur. La suite logique vient de sortir : le Retro98.

La nostalgie a un prix

Avec le Retro95, désormais affiché sold out sur le site de la marque, MAINGEAR s’était limitée à un combo Ryzen 7 9800X3D / GeForce RTX 5080 pour la meilleure configuration (d’où le « quasi‑top »). Avec le Retro98, on passe au cran au‑dessus avec une GeForce RTX 5090 associée au frais et fringant Ryzen 7 9850X3D. Autant dire que l’assertion « 1998 on the outside, 2026 inside » affichée sur la page produit n’est pas usurpée.

Il existe tout de même une configuration plus modeste qui reprend les anciens ingrédients. Une autre mise carrément sur un Intel Core, en l’occurrence le Core Ultra 7 265K, en contrepartie d’une GeForce RTX 5070. Pour ce Retro98, MAINGEAR collabore toujours avec SilverStone, mais la société a cette fois choisi le boîtier FLP02.

Modèle Processeur Carte graphique Mémoire Stockage Carte mère Refroidissement Prix Retro98 5070 Intel Core Ultra 7 265K NVIDIA GeForce RTX 5070 32 Go DDR5‑6000 SSD NVMe Gen4 2 To MSI Z890 Gaming Plus WiFi AIO 360 mm 2 499 dollars Retro98 5080 AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 32 Go DDR5‑6000 SSD NVMe Gen4 2 To MSI X870E Gaming Plus WiFi AIO 360 mm 3 499 dollars Retro98 5090 AMD Ryzen 7 9850X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 32 Go DDR5‑6000 SSD NVMe Gen4 2 To MSI X870E Gaming Plus WiFi AIO 360 mm 4 999 dollars Retro98α AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 64 Go DDR5‑6000 SSD Kingston FURY Renegade NVMe Gen5 4 To ASRock X870E Nova WiFi Circuit Alphacool GPU+CPU, double radiateur (360 mm + 240 mm) 9 799 dollars

Vous l’aurez relevé, il y a une quatrième variante estampillée Retro98α. Celle-ci intègre un Ryzen 9 9950X3D plutôt que le Ryzen 7 9850X3D. Surtout, elle profite d’un refroidissement custom issu d’un partenariat avec Alphacool. MAINGEAR précise que « chacun est équipé de câbles tressés "ketchup et moutarde", de coils de tube anti‑pliure et d’un réservoir de liquide de refroidissement dans une baie 5,25 ” ».

Ce pronom indéfini colle rarement avec une ligne produit. Seulement ici, nous parlons de six modèles, donc d'une série carrément qualifiée de « hyper-limited ». À quasiment 10 000 dollars la machine, c’est sûrement un contingent raisonnable. De fait, même pour les Retro98 « classiques », nous ne sommes que sur 32 unités en tout. À regarder de loin, donc.

Pour conclure, vous aviez eu Gangsta's Paradise pour le Retro95. Pour ce Retro98, vous savez forcément quelle chanson vous attend (en dépit de sa sortie en 1978).