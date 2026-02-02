Réparer Windows 11, la mission de l’année chez Microsoft

Il n’est pas trop tard pour prendre de bonnes résolutions ; c’est du moins la conviction de Microsoft pour Windows 11. À en croire The Verge, qui a obtenu quelques confidences, la firme de Redmond aurait décidé, pour 2026, de s’atteler à restaurer la confiance des utilisateurs envers son système d’exploitation. Une intention louable sur le papier. Mais au regard de la mise à jour catastrophique de janvier, on se dit qu’il y a du boulot.

La communauté Windows Insider serait à bout

D’après The Verge, Microsoft recentre ses efforts sur les fondations de Windows 11 et sur les services qu’elles sous-tendent. Pour filer la métaphore, disons que l'ensemble est si instable que chaque mise à jour apporte son cortège de fissures et de pierres branlantes sur de nombreuses configurations. Avec pour effet d'éroder la structure, mais aussi la confiance des utilisateurs.

Nos confrères ont obtenu une déclaration de Pavan Davuluri, vice-président en charge de Windows et des appareils. Ce dernier affirme que les retours des membres du programme Windows Insider concernant les défauts structurels de Windows 11 ont été « on ne peut plus clairs ». Voici son propos :

Les retours que nous recevons de notre communauté d’utilisateurs passionnés et des membres du programme Windows Insider sont sans équivoque. Nous devons améliorer Windows de manière concrète et pertinente pour les utilisateurs. Cette année, nous allons nous concentrer sur les points de friction qui reviennent le plus souvent dans les retours clients, en améliorant les performances du système, sa fiabilité et l’expérience globale de Windows.

Selon l’article, ce grand ménage, prévu pour durer toute l’année, porte en interne le nom de swarming. Toujours selon la source, l’entreprise a rassemblé des développeurs et ingénieurs logiciels issus de différentes équipes afin qu’ils tentent de gommer les nombreuses failles.

Comme toujours, ce genre de déclarations d’intention appelle à la circonspection. C’est un leitmotiv qu’on nous a servi à quasiment chaque nouvelle version de Windows. Il est parfois suivi d’effets — toutes les versions de Windows n’ont pas été à jeter, naturellement. Intuitivement, pour ne pas remonter trop loin, nous avions en tête Windows 7 et Windows 10 ; un sondage réalisé par TechPowerUp en 2024, qui tentait de trancher entre les meilleures versions du système, confirme cette impression en distinguant ces deux OS. Bon, le nombre de participants n’est pas énorme et Windows 11 talonne Windows 10, mais ne cassez pas notre argumentaire, merci.

Toujours est-il que, si la présentation des résultats financiers trimestriels a permis à Satya Nadella d’arguer que Windows 11 comptait désormais un milliard d’utilisateurs dans le monde (en 1 576 jours, alors qu’il en a fallu 1 706 à Windows 10 pour atteindre ce seuil), l’action de Microsoft a plongé.

Un article de Windows Central, qui porte sur cette baisse, l’explique en partie par le scepticisme des investisseurs face à la stratégie IA de Microsoft. À vous de voir, ou non, des liens dans la concomitance de tout ce qui précède.

Toujours est-il que, d’après ce même média, Microsoft aurait décidé de revenir sur sa stratégie AI Everywhere. La société envisagerait de retirer certaines fonctionnalités de Copilot et de Recall jugées peu pertinentes.