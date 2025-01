8 Go vs 16 Go de VRAMÂ : encore match en 2025Â ?

8 Go vs 16 Go de VRAM : encore match en 2025 ?

Les GeForce RTX 4060 Ti et Radeon RX 7600 / XT, toutes deux déclinées avec 8 ou 16 Go de VRAM, restent deux cas d’école pour jauger de l’incidence de la quantité de VRAM dans les jeux vidéo en ce début d’année 2025. Concernant la Radeon, nous vous avons déjà donné notre avis sur la plu-value de la variante XT, en avril dernier, au regard des performances moyennes obtenues en 1080p et 144p : l’écart en Full HD était alors de 9 % en défaveur du modèle 8 Go, et à peine plus important, de 10 %, en QHD. Avec le ray tracing activé, la marge se creusait davantage, avec respectivement des déclassements de 14 % et de 25 %.

Des indices et des IPS

Neuf mois plus tard, le site PC Games Hardware a organisé une nouvelle confrontation assez exhaustive. Naturellement, ces comparaisons orientées VRAM sont nombreuses ; l’intérêt de celle-ci est d’intégrer quelques titres exigeants sortis ces derniers mois (dont Indiana Jones et le Cercle Ancien, Warhammer 40,000 Space Marine 2, Hellblade II, Star Wars Outlaws...).

Les tableaux finaux, élaborés sur la base des performances relatives dans quatre définitions (FHD, WQHD, UWQHD et UHD), et que certains confrères ont repris tels quels, sont assez effrayants :

Rastérisation en haut, Ray tracing en bas © PCGH

Cependant, les résultats pris un par un modèrent cette épouvante. Déjà, au cas où cela ne serait pas clair avec ce qui précède, nos confrères ont distingué les performances dans les jeux avec rastérisation de ceux avec ray tracing. En outre, le panel de cartes examinées ne se limite pas aux Radeon RX 7600 et RX 7600 XT. Y figurent aussi l’Arc B580 ou encore la GeForce RTX 4060 (pas les RTX 4060 Ti toutefois). Leurs prestations sont volontairement omises par défaut, y compris par la source, puisque la démarche consiste surtout à jauger de l’incidence de la VRAM.

Si vous prenez Stalker 2, le jeu qui plombe le plus la Radeon RX 7600 en rastérisation, il n’est pas forcément bien mieux géré par le modèle XT : en Full HD, sa moyenne est de 33,2 IPS (24 IPS pour le 1 % Low), contre 14,9 (9 pour les 1 % Low) pour la RX 7600. En UHD (qui n’est pas la définition cible de tels GPU) nous sommes respectivement à une moyenne de 12,3 IPS pour la RX avec 16 Go, contre 1,9 pour celle avec 8 Go. C’est donc une magistrale avance de 547 % en faveur de la première carte graphique dans cette définition. Cet écart vient gonfler artificiellement son indice, mais le résultat concret reste injouable dans les deux situations.

À l’inverse, lorsque vous regardez Warhammer 40K Space Marine 2, le titre rastérisé où la marge est la plus faible, la RX 7600 XT a une moyenne de 52,2 IPS (46 IPS pour les 1 % Low), la RX 7600 de 51,4 IPS (45 IPS pour les 1 % Low) en FHD ; ces valeurs sont de respectivement 17,2 / 15 et 17 / 14 en UHD.

Autant dire qu’à chacune des extrémités de ce spectre, avec à chaque fois deux jeux sortis récemment, l’intérêt des 16 Go sur un GPU de ce calibre est salvateur pour l'un, inexistant pour l'autre. Dans tous les autres, à l’exception de Horizon Forbiden West, DA : The Veilguard, FH5, et plus modérément Cyberpunk 2077, la différence est marginale, de l’ordre d'un à deux IPS, peu importe la définition.

Avec le ray tracing, la donne change parfois, mais le résultat de la partie n’est pas plus enchanteur. Dans Alan Wake 2 par exemple, la RX 7600 XT délivre 23 IPS en FHD, sa petite sœur de VRAM, 15,6 IPS. En UHD, nous sommes à 9 et 3 IPS ; trois fois plus d’images par seconde, mais certainement pas trois plus de plaisir de jeu.

La seule véritable exception est Indiana Jones et le Cercle Ancien. Pour mémoire, cette production impose un GPU qui offre une prise en charge matériel du ray tracing. Le soft de MachineGames est jouable à 55 IPS de moyenne avec la Radeon RX 7600 XT en FHD ; injouable à 12,3 IPS de moyenne avec la RX 7600. En UHD, la première des deux solutions pourvoit 22,3 IPS, la seconde 5,1. Quant à Dragon Age : The Veilguard, qui semble globalement bien plus favorable à la RX 7600 XT, nous parlons de 26,3 IPS de moyenne en 1080p pour celle-ci, contre 8,6 pour l’autre ; mieux certes, agréable pour autant, peu probable.

Pour êtres complets, deux autres titres RT sont à portée de RX 7600 XT en 1080p, mais pas à celle de RX 7600 : F1 2024 et Ratchet & Clanck : Rift Apart.

Les autres productions ne montrent pas d’écarts significatifs. Hogwarts Legacy en est un bon exemple, avec des moyennes de 36,2 IPS et de 34,9 IPS, ainsi que des 1 % Low kif-kif bourricot.

Un GPU avec 8 Go de VRAM en 2025 ? Plus jamais !

En conclusion, nos confrères de PCGH font la recommandation suivante : n'achetez pas de carte graphique neuve dotée de 8 Go de VRAM en 2025 (ils n’écartent pas un achat d’occasion à bon prix). Ils ajoutent que « l'affirmation que l'on lit souvent, selon laquelle 8 Go suffisent en Full HD, est toutefois réfutée à jamais avec ce test ».

Nous partageons le premier avis, mais sommes un chouïa plus réservés quant à la deuxième assertion ; du moins, pour ces deux références. Tels que rapportés ci-dessus, hormis quelques titres RT, rares sont les jeux mettant à terre la RX 7600 qui ne fassent pas subir le même sort à la RX 7600 XT. Il est probable que de futures productions faisant la part belle au ray tracing soient excluantes pour l’une et l’autre de ces Radeon à l’avenir, indépendamment de leur quantité de VRAM.

En outre, toutes les mesures ont été obtenues sans technologie de mise à l’échelle et avec les détails maximums. Or, ce constat est vieux comme les jeux vidéo, l’Ultra se montre bien plus exigeant que le High pour des différences visuelles souvent marginales (à ce propos, nous vous invitons à consulter le dossier de TechSpot de cet été qui examinait la quantité de VRAM nécessaire à différents jeux en fonction des paramètres). Quelques concessions graphiques sur les ombres et les textures notamment sont souvent salvatrices. Enfin, ce n’est pas le débat ici, mais n’écartons pas non plus la question tarif. Pour les Radeon RX 7600, le modèle 8 Go se trouve à partir de 284 euros sur Amazon, et la XT, à partir de 350 euros, soit une facture 23 % plus élevée. Bien que 66 euros ne représentent pas une somme énorme dans un budget PC, c’est tout de même un surcoût non négligeable dans cette gamme de prix.

Quoi qu’il en soit, pour le moment, AMD comme NVIDIA n’ont pas officialisé de GPU desktop avec moins de 12 Go de VRAM. Il n’empêche qu’après avoir parcouru quelques forums hardware en préparant cette actu, il apparaît que bon nombre d’individus s’inquiètent déjà des 12 Go de la RTX 5070, voire des 16 Go de la RTX 5080 (qu’ils jugent insuffisants au regard des tarifs). Difficile de leur donner tort, puisque la RTX 5090 est la seule à avoir droit à une augmentation de sa quantité de VRAM par rapport à la génération Ada Lovelace. Plein de raisons peuvent expliquer ce choix, mais l’une coule de GPU : NVIDIA considère que pour ce segment, donc en partie pour jouer en Ultra dans des définitions élevées, 24 Go n’auraient pas suffit à garantir la pérennité de son flagship. Pour sa dauphine, tout laisse à penser que la société se réserve surtout les 24 Go pour une déclinaison Super d’ici quelques mois.

Au moins, chez AMD, les RX 9070 XT et RX 9070, qui seront a priori vendues moins cher que la RTX 5080, auront toutes deux 16 Go dès le départ. Pour les RX 9060 par contre, c’est l’incertitude ; qui sait, nous aurons peut-être une RX 9060 XT avec 12 Go et encore une RX 9060 avec 8 Go.

Enfin, du côté d’Intel, l’Arc B580 peut s’enorgueillir d’avoir 12 Go, tandis que la B570, attendue ces prochains jours, se consolera avec 10 Go.