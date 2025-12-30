Avec Cinebench 2026, Maxon bascule dÃ©jÃ  dans la nouvelle annÃ©e

Maxon, connue pour son cÃ©lÃ¨bre benchmark Cinebench, a sautÃ© dans la nouvelle annÃ©e avec quelques heures dâ€™avance. Elle a officialisÃ© Cinebench 2026, derniÃ¨re mouture parÃ©e pour les douze mois Ã venir, et sÃ»rement au-delÃ . En effet, Cinebench 2024 est dans la place depuis 2024. Lâ€™arbre gÃ©nÃ©alogique de la famille (Cinebench R23, R20, R15, R11.5 et R10), pour lequel les dates de sortie ne correspondent nullement aux numÃ©ros affichÃ©s (Cinebench R23 remonte par exemple Ã 2020, R10 Ã 2007), confirme que le rythme nâ€™est pas rÃ©gulier.

Votre PC dÃ©jÃ en 2026

Pour Cinebench 2024, nous titrions Â« plus lourd, multi-plateformes, et mesurant les GPU Â». Deux ans plus tard, Cinebench 2026 sâ€™appuie sur la toute derniÃ¨re version du moteur Redshift, et la premiÃ¨re partie de lâ€™assertion reste pleinement valable. Maxon affirme que, Â« par rapport Ã Cinebench R23, la charge de calcul de la scÃ¨ne a Ã©tÃ© multipliÃ©e par six dans le test de rendu multithread Â», afin de reflÃ©ter Â« Ã la fois les progrÃ¨s des performances des processeurs et lâ€™augmentation des exigences auxquelles les artistes doivent faire face aujourdâ€™hui Â». Pour ceux qui achopperaient sur le terme artistes, prÃ©cisons que Cinebench se base sur la suite logicielle Cinema 4D de Maxon.

Ã€ propos de lâ€™examen des GPU, il reste bien entendu dâ€™actualitÃ©. La liste du matÃ©riel pris en charge sâ€™est toutefois allongÃ©e. Y figurent les derniÃ¨res gÃ©nÃ©rations de cartes grand public NVIDIA et AMD (GeForce RTX 5000 Blackwell et Radeon RX 9000 RDNA 4 respectivement), ainsi que les GPU datacenter de NVIDIA basÃ©s sur les architectures Ampere Altra, Hopper et Blackwell. CÃ´tÃ© Apple, les M4 et M5 font leur entrÃ©e. Par contre, le moteur Redshift boude toujours les solutions graphiques Intel.

Concernant les autres exigences, pour les tests CPU, Cinebench 2026 exploite entre 6,5 et 8,5 Go de RAM. Maxon a donc fixÃ© la quantitÃ© de mÃ©moire minimale requise Ã 16 Go sous Windows. Sous macOS, il est possible dâ€™exÃ©cuter le test CPU sur des machines Ã©quipÃ©es de 8 Go, mais avec un impact significatif liÃ© au recours Ã la pagination.

Pour les tests GPU, au moins 8 Go de VRAM sont requis. Sur les machines Apple Silicon, oÃ¹ la mÃ©moire fait partie du systÃ¨me de mÃ©moire unifiÃ©e, le benchmark nâ€™accepte que des configurations avec au moins 16 Go de mÃ©moire.

Parmi les ajouts intÃ©ressants, citons le nouveau test de cÅ“urs SMT. Il exÃ©cute un scÃ©nario de test monocÅ“ur sur un cÅ“ur compatible SMT, afin dâ€™Ã©valuer le degrÃ© dâ€™efficacitÃ© de lâ€™implÃ©mentation en comparaison d'une exÃ©cution strictement mono-thread.

Pour finir, Maxon insiste sur le fait que les scores de Cinebench 2026 ne doivent pas Ãªtre comparÃ©s Ã ceux obtenus sous Cinebench 2024. Autant dire que les deux benchmarks risquent de cohabiter pendant quelques mois, histoire de conserver un point de comparaison avec du matÃ©riel plus ancien dans les protocoles de test. Nous vous livrerons dâ€™ailleurs sous peu notre verdict dâ€™un MSI Cubi pour lequel nous allons appliquer cette combinaison.

Mais trÃªve de bavardages : vous pouvez dÃ¨s Ã prÃ©sent expÃ©rimenter Cinebench 2026 gratuitement en tÃ©lÃ©chargeant la version disponible sur le site de Maxon. Ou bien lire le communiquÃ© dâ€™annonce.