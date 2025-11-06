La DRAM flambe : +172 % en un an, et ce ne serait que le début

Un rapport du CTEE, publié en début de mois, et relayé par TechPowerUp, révèle que les tarifs de la DRAM ont augmenté de 171,8 % sur un an. Une envolée des prix qui s’explique par une pénurie alimentée par « la vague de l’intelligence artificielle ».

© Samsung

Intelligence artificielle cherche mémoire

Le CTEE s’appuie sur les données de TrendForce et du DigiTimes. Nous n’avons pas retrouvé la publication mentionnant précisément cette hausse de 171,8 %, valable pour le troisième trimestre 2025 comparé à la même période de 2024, mais celle-ci a été reprise par plusieurs sources fiables. Par ailleurs, un communiqué de TrendForce indique que cette inflation touche l’ensemble des débouchés de la DRAM, y compris la DDR4.

© TrendForce

Pour en revenir à la DDR5, le DigiTimes précise que plusieurs fabricants de modules mémoire ont momentanément bloqué toutes les commandes. De nombreuses entreprises, soucieuses d’assurer la stabilité de leurs approvisionnements, auraient signé avec Samsung et SK Hynix des contrats de fourniture à moyen ou long terme, sur deux à trois ans. Cette pratique aurait engendré une véritable « ruée vers la sécurisation des stocks ». Désormais, TrendForce rapporte que les prix de la DRAM sont fixés sur une base mensuelle.

En l’état, les géants sud-coréens précités ne parviendraient à honorer qu’environ 70 % des commandes. En conséquence, ils privilégieraient naturellement leurs plus gros clients. Les petits OEM et distributeurs auraient été avertis qu’ils ne recevraient que 35 à 40 % de leurs livraisons jusqu’à la fin du premier trimestre 2026.

Selon Chen Libai, président d’ADATA cité par le CTEE, le quatrième trimestre 2025 constituera le véritable point de départ d’un nouveau super-cycle haussier pour la mémoire, mais aussi le début d’une pénurie mondiale aiguë. En raison de la course à l’IA, il estime que 2026 marquera le retour de la prospérité pour l’industrie de la mémoire. Plus globalement, l’engouement stimulé par le secteur pourrait durer au moins quatre ans, selon les analystes cités par le média taïwanais.

Outre des hausses officialisées par MINISFORUM ou par Raspberry pour certains de leurs produits, sur PCPartPicker, site de suivi des prix de composants, les tarifs de plusieurs kits DDR5 illustrent parfaitement la tendance. Le kit Corsair Vengeance RGB 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000, par exemple, est passé de 91 dollars chez Newegg à 210 dollars en quelques semaines. Ce n'est guère mieux en Chine, où les prix de la DDR5 et de la DDR4 s'envolent également. Enfin, ce n'est pas abordé ici, mais notez que les prix de la NAND sont aussi haussiers.