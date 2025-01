Avec le DLSS 4, voici venu le temps de la Multi-Frame Generation

Nous achevons notre passage en revu des principales annonces de NVIDIA en abordant le DLSS 4, l’assaisonnement de l’architecture Blackwell des GeForce RTX 50 Series.

Multi-Frame Generation : trois plutôt qu’une

Le cas de la GeForce RTX 4090 nous a confirmé une chose : même vendue 2000 euros, voire plus, la carte graphique grand public la plus puissante de ces derniers mois s’avère régulièrement inapte à délivrer nativement un grand nombre d’images par seconde dans un jeu mordoré de ray tracing (et à plus forte raison de path tracing), dès que la définition s’élève. Heureusement, elle peut compter sur l’aide de son DLSS, parfois dopé à la Frame Generation. Avec des productions qui ne cessent d’être plus exigeantes (ou mal optimisées), il est probable que même la GeForce RTX 5090, nouvelle star de la mouvance PC Master Race, souffre des mêmes maux. Alors comme ce fut le cas pour chaque génération de GeForce RTX, NVIDIA soutient ses GPU Blackell d’une nouvelle version de son Deep Learning Super Sampling, en l’occurrence la 4.

Le principal changement apporté par le DLSS 4 est la Multi-Frame Generation, une version ++ (carrément +++ pour être précis) de la Frame Generation du DLSS 3. Au passage, comme l’un de vous l’a signalé dans les commentaires de l’actu consacrée aux GeForce RTX 50 Series, c’est bien cette technologie qui est exclusive aux nouvelles cartes graphiques. Les autres optimisations profitent à l’ensemble des détenteurs de RTX.

NVIDIA écrit : « Le DLSS Multi Frame Generation génère jusqu'à trois images supplémentaires par image rendue traditionnellement, en travaillant de concert avec la suite complète de technologies DLSS pour multiplier les taux d'images jusqu'à 8 fois par rapport au rendu classique. Cette amélioration massive des performances sur une carte graphique telle que la GeForce RTX 5090 ouvre la voie à des jeux en 4K à 240 FPS entièrement ray-tracés ». Autrement dit, la série NVIDIA RTX 50 n'est plus en mesure de générer seulement une image mais trois « artificiellement ».

À ce propos, pour tous les écarts générationnels vantés par l’entreprise (à savoir des RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 alternativement « Twice As Fast As » ou « 2X Faster Than », ce qui veut dire prosaïquement la même chose, que respectivement les RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070 Ti et RTX 4070), les mesures d’IPS pour Blackell impliquent le DLSS 4 avec la MFG ; « juste » la FG pour les RTX 40.

De la MFG pour l'une, de la FR pour l'autre

Vous êtes au courant, toute image supplémentaire ajoutée de la sorte dans le pipeline graphique induit de la latence ; alors trois... Les GeForce RTX 40 atténuent ce phénomène par l’intervention de Reflex ; les GeForce RTX 50 le feront grâce à celle de Reflex 2. Ceci dit, cette version améliorée n’est pas exclusive aux GPU Blackwell. C’est aussi le cas de toutes les optimisations opérées sur les fonctionnalité d'upscaling.

Comme d’habitude, il faudra jauger sur pièce. Le DLSS4 fera ses débuts en même temps que les RTX 5090 et RTX 5080. Il sera pris en charge par 75 jeux dès sa sortie. Parmi les titres éligibles, citons Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones et le Cercle Ancien ou encore Star Wars Outlaws.

Vous pouvez consulter l’article complet titré NVIDIA DLSS 4 Introduces Multi Frame Generation & Enhancements For All DLSS Technologies en suivant ce lien. Ci-dessous, une vidéo de présentation du DLSS 4 par NVIDIA, ainsi qu’une très courte séquence comparant une même image dans Cyberpunk 2077 avec toutes les générations de DLSS.