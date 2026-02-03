Intel dÃ©ploie les Xeon 600, son armada pour les stations de travail

Les processeurs Xeon 600 sont finalement nÃ©s le 2 fÃ©vrier 2026. Nom de code Granite Rapids-WS, ils sont destinÃ©s aux stations de travail. Comme leur nomenclature ne lâ€™indique pas, ils succÃ¨dent aux Xeon W-2500 et W-3500, aka Sapphire Rapids.

Xeon ou Core, Ã vous de choisir

La gamme compte onze rÃ©fÃ©rences. Elle a pour vaisseau amiral le Xeon 698X, un 86 cÅ“urs / 172 threads soutenu par 336 Mo de cache L3. Câ€™est donc une belle hausse face aux 60 cÅ“urs / 120 threads du W9-3595X, le porte-Ã©tendard de la prÃ©cÃ©dente gÃ©nÃ©ration. Ces Granite Rapids-WS ne sont pas hybrides, ils ne possÃ¨dent que des P-cores. Ces derniers se basent sur la micro-architecture Redwood Cove, inaugurÃ©e il y a quelques mois par les Meteor Lake. Pour le processus de gravure, c'est de l'Intel 3, soit du 7 nm.

Avant dâ€™exposer la gamme, quelques diapositives instructives. L'Ã©dition 2025 du rapport de Puget Systems sur les composants les plus fiables, que nous avons relayÃ©, englobe des stations de travail Ã base de Core ou de Xeon W-3500 / 2500. Ã€ juste titre, puisque les deux sÃ©ries (Core / Xeon) forment la gamme bicÃ©phale dâ€™Intel pour le segment des solutions fixes. Pour les stations de travail mobiles en revanche, les Intel Core Ultra 200H et HX sont les seuls piliers.

Toujours dans cette distinction Core / Xeon dans le cadre dâ€™une station de travail, une diapositive oppose le Xeon 636 au Core Ultra 5â€¯245K. Le reprÃ©sentant des Arrow Lake prend lâ€™avantage sur les tÃ¢ches monoâ€‘cÅ“ur et certaines charges CAD, tandis que le Xeon domine en rendu de scÃ¨nes 3D, rendu photorÃ©aliste et algÃ¨bre linÃ©aire.

Le Xeon 698X a une frÃ©quence de base de 2,0 GHz et carbure Ã 4,8 GHz en Turbo Boost Max 3.0 ou 4,6 GHz en Turbo Boost 2.0. Intel confirme que le 698X est, Ã lâ€™instar des autres modÃ¨les X, dÃ©bloquÃ©, et donc candidat Ã lâ€™overclocking. Lâ€™entreprise distingue aussi dâ€™autres rÃ©fÃ©rences qui seront proposÃ©es en version boÃ®te.

Processeur CÅ“urs /Threads FrÃ©quence Max Turbo Lignes PCIe Cache L3 TDP OC possible Version boÃ®te Prix Xeon 698X 86 / 172 4,8 GHz 128 336 Mo 350 W Oui Non 7699 $ Xeon 696X 64 /128 4,8 GHz 128 336 Mo 350 W Oui Oui 5599 $ Xeon 678X 48 / 96 4,9 GHz 128 192 Mo 300 W Oui Oui 3749 $ Xeon 676X 32 / 64 4,9 GHz 128 144 Mo 275 W Oui Oui 2499 $ Xeon 674X 28 / 56 4,9 GHz 128 144 Mo 270 W Oui Non 2199 $ Xeon 658X 24 / 48 4,9 GHz 128 144 Mo 250 W Oui Oui 1699 $ Xeon 656 20 / 40 4,8 GHz 128 72 Mo 210 W Non Non 1399 $ Xeon 654 18 / 36 4,8 GHz 128 72 Mo 200 W Non Oui 1199 $ Xeon 638 16 / 32 4,8 GHz 80 72 Mo 180 W Non Non 899 $ Xeon 636 12 / 24 4,7 GHz 80 48 Mo 170 W Non Non 639 $ Xeon 634 12 / 24 4,4 GHz 80 48 Mo 150 W Non Non 499 $

Par rapport Ã la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente de Xeon WS, Granite Rapidsâ€‘WS bÃ©nÃ©ficie de caches L3 plus gÃ©nÃ©reux, de la compatibilitÃ© CXLâ€¯2.0 et de fonctionnalitÃ©s de plateforme modernisÃ©es. Intel souligne Ã©galement la prise en charge de vPro Enterprise ainsi que du Deep Learning Boost, incluant VNNI, AVXâ€‘512 et AMX, pour les charges dâ€™infÃ©rence IA et les calculs avancÃ©s. Les processeurs sâ€™accompagnent du chipset Intel W890 et fournissent jusquâ€™Ã 128 lignes PCIeâ€¯5.0. Ils prennent en charge huit canaux mÃ©moire DDR5-6400 RDIMM et jusquâ€™Ã 4â€¯To de RAM systÃ¨me. Ils exploitent le socket FCLGA-4710.

Intel annonce jusquâ€™Ã 9â€¯% de performance en plus en monoâ€‘cÅ“ur et jusquâ€™Ã 61â€¯% en multiâ€‘cÅ“urs par rapport aux processeurs Xeon W-3500 et W-2500 prÃ©cÃ©dents. Nonobstant, pour ce dernier aspect, câ€™est logiquement un 86 cÅ“urs vs un 60 cÅ“ursâ€¯; ce nâ€™est quâ€™une comparaison de la puissance de frappe maximale en MT.

Vous lâ€™avez relevÃ©, les prix dÃ©butent Ã 499â€¯dollars pour le Xeonâ€¯634 Ã 12â€¯cÅ“urs, 1â€¯199â€¯dollars pour le premier Xeon 600 en boÃ®te, et 7â€¯699â€¯dollars pour le Xeonâ€¯698X. Mieux vaut que la facture soit pour votre entreprise. Enfin, toutes les comparaisons se font entre Xeon ou impliquent des Core ; il n'y a aucune mention des Ryzen Threadripper 9000. Tirez-en les conclusions que vous voulez.