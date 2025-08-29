ASRock déploie un BIOS 3.40 pour stabiliser les Ryzen

ASRock vient de publier un nouveau BIOS (version 3.40) pour sa gamme de cartes mères AMD série 800. Cette révision intervient plus de deux mois après la dernière mise à jour et près de trois mois après que le constructeur a reconnu, du bout des lèvres, que les problèmes signalés — euphémisme pour désigner des processeurs Ryzen 9000X3D / Ryzen 9000X endommagés — par des utilisateurs étaient bien liés à ses cartes.

L'ASRock X870 Steel Legend WiFi

Une mise à jour de stabilité, sans plus de précisions

Depuis plusieurs semaines, la marque est au centre d’une controverse. De nombreux témoignages, notamment sur Reddit, associent les cartes mères ASRock à des dégradations irréversibles des processeurs. AMD avait clarifié la situation en expliquant que le problème ne provenait pas de ses propres spécifications, mais de fabricants de cartes mères ayant appliqué des paramètres BIOS plus agressifs que recommandé. ASRock, de son côté, n’a jamais publiquement assumé sa part de responsabilité. Elle s’était réfugiée derrière des communiqués ubuesques suggérant que le simple nettoyage du socket pouvait suffire à régler la situation. Tout en minimisant les cas rapportés, la marque avait tout de même fini par admettre que certains de ses réglages pouvaient avoir contribué aux dommages observés.

Le BIOS 3.40 est présenté comme une mise à jour de stabilité, aussi bien pour le processeur que pour la mémoire. Malheureusement, les notes officielles ne détaillent pas les changements apportés, laissant planer un certain flou.

Les premières remontées des utilisateurs sur Reddit donnent toutefois quelques indices : l’un d’eux a constaté que la calibration de la ligne de charge (LLC) est désormais fixée sur le niveau 3 au lieu du mode Auto, et que la tension du SoC est par défaut verrouillée à 1,2 V. Deux modifications qui pourraient aller dans le sens d’une meilleure protection des Ryzen. Si vous êtes concerné, attendez peut-être encore quelques retours avant de procéder au flashage. D'ailleurs, selon les informations partagés dans le fil, les chipsets B650 & X670 ne sont pas encore servis (mais devraient l'être bientôt).