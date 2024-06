CAMM2, la future came des ordinateurs fixes ?

Computex 2024 — Les modules DIMM (pour Dual Inline Memory Module) et SO-DIMM (Small Outline Dual Inline Memory Module – module mémoire de petit format à double rangée en français) règnent au sein de nos PC fixes et portables depuis de nombreuses années. Pour les seconds, cette hégémonie est toutefois contestée depuis 2022 et l’intégration de modules CAMM (Compression Attached Memory Module) par Dell dans ses machines. Ce format, finalement ratifié sous le nom CAMM2 par le JEDEC fin 2023, pourrait également jouer les trublions dans les PC fixes.

La carte mère CAMM2 teasée par MSI fin mai

De la DDR5-5600 pas folichonne pour le moment

Au Computex 2024, Kingston a débarqué avec des modules CAMM2. Baptisés Kingston Fury Impact DDR5 CAMM2, ce sont de simples barrettes RAM déclinées dans ce standard. Ces modules fonctionnent en DDR5-5600 et seront proposés dans des capacités de 32 et 64 Go pour commencer ; des versions de 128 Go et 256 Go sont toutefois prévues à terme.

Du côté des fabricants de cartes mères, MSI et Asus se sont également pointées au salon, chacune les bras chargés d'une référence prenant en charge ce format. Les deux entreprises les ont logiquement installées sur le stand de Kingston.

Chez MSI, nous retrouvons la Z790 Project Zero Plus. La marque avait annoncée cette référence dans un tweet fin mai.

MSI and @kingstontech are previewing the next revolution in memory design, the DDR5 CAMM2. Featured on a Z790 PROJECT ZERO PLUS, the Kingston FURY Impact DDR5 CAMM2 prototype module demonstrates the compact size, thin profile, and potential OC performance.#MSIxComputex2024 pic.twitter.com/vAhVB12zrI — MSI Gaming (@msigaming) May 23, 2024

La voici désormais photographiée par nos confrères de Tom’s Hardware US.

La Project Zero "Plus", ou CAMM2 © Tom's Hardware US

Cette version conserve la particularité du modèle original (lequel prend en charge quatre barrettes de DDR5), c’est-à-dire la présence de plusieurs connecteurs situés à l’arrière de la carte mère.

La Z790 Project Zero originale © MSI

La seconde entreprise taïwanaise a quant à elle élaboré une carte mère au nom redoutable à prononcer : Lengshuikeng. Nos confrères la considèrent comme une Maximus Hero modifiée.

L'Asus Lengshuikeng ; et vous trouviez le nom de certains joueurs de Roland-Garros imprononçable ? © Tom's Hardware US

Les principaux avantages du standard CAMM2 sont le gain de place et sa capacité à offrir une prise en charge multicanal avec un seul stick.

Kingston n’a pas communiqué de date de lancement précise pour ses modules, mais envisager une commercialisation avant la fin de l'année 2024. Naturellement, la norme CAMM2 ne va pas supplanter les barrettes SO-DIMM / DIMM en quelques semaines. La présentation de tels modules et de cartes mères desktop marque cependant une étape importante. Il reste malgré tout plusieurs inconnues, à commencer par la tarification.