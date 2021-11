Lorsque nous avons fait notre test des CPU Alder Lake, nous avons incorporé dedans deux fréquences DDR5, et une DDR4, histoire de voir l'impact des différents types de RAM sur les performances. C'est ainsi que nous avions vu très peu de différences en gaming, mais un impact mesuré à 15 % en applicatif, ce n'est pas rien.

TPU a repris la même philosophie, en y ajoutant plus de références et de couples fréquence/latences. Ainsi on retrouve de la DDR5 6000, 5600, 5200, 4800, 4400, 4000, 3600, 3200, 2800, 2400, toutes en cas 36-36-36-76 2T, mais aussi de la DDR4 4800 cas 30-30-30-70 2T et 4800 cas 40-40-40-76 2T. Mais il y a également de la DDR4 3600 cas 16-20-20-34 1T puisqu'Alder Lake a cette dualité salvatrice en ces temps de rupture de dispo de la DDR5.

Si on constate que la DDR5 6000 cas 36 offre les meilleurs résultats en général, la DDR5 4800 cas 30 est sa principale concurrente, tandis que la DDR4 3600 se positionne très bien en applicatif selon les tests : c'est tout ou rien avec elle ! En gaming, le même trio occupe les premières places, et ce quelle que soit la définition. Par contre, plus on augmente le nombre de pixels, plus les différences entre les divers réglages se lissent au point d'être parfois anecdotiques.

La réponse est assez simple : si vous voulez le top, c'est DDR5 6000 cas 36, si vous voulez de la DDR5, repassez dans plusieurs mois et avec de l'oseille !