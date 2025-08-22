Samsung détaille l’arrivée des Odyssey G7 en 37 et 40 pouces

Samsung a mis la Gamescom 2025 à profit pour rappeler quelques-uns de ses moniteurs à notre bon souvenir. À commencer par l’Odyssey G7 (G75F), dont nous vous avions parlé en début de mois à l’occasion d’un référencement en Malaisie. Outre la version 37 pouces, ce modèle débarquera également en 40 pouces d’ici la fin de l’année (Samsung avait publié deux vidéos de présentation il y a un mois, mais elles étaient passées sous nos radars).

Pas la même définition

Les différences entre ces deux modèles d’Odyssey G7 (G75F) ne se limitent pas à quelques pouces de diagonale. Le plus petit, en format 16:9, propose une définition UHD de 3 840 × 2 160 et plafonne à 165 Hz. Le second adopte un format 21:9, affiche du Wide UHD (5 120 × 2 160 pixels) et grimpe à 180 Hz. Les deux reposent sur une dalle VA avec une luminosité maximale de 350 cd/m² et offrent une connectique comprenant un DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.1.

Dans son communiqué, la firme indique que « le modèle 37 pouces est disponible en Corée, en Europe et en Amérique du Nord avant son lancement dans le monde entier » ; ajoute que « de son côté, le modèle 40 pouces est attendu d’ici fin 2025 ». Nous avons eu beau chercher, nous n’avons pas trouvé le 37 pouces chez les principaux revendeurs français. Côté tarifs, il faudrait compter environ 800 et 1 200 dollars pour les 37 et 40 pouces respectivement. Pas de montants en euros pour l'instant.

Odyssey OLED et 3D

En plus des moniteurs Odyssey G7 susmentionnés, Samsung profite du salon pour exposer ses Odyssey OLED G6 (modèle G60SF) et Odyssey OLED G8 (modèle G81SF) — qui ne sont pas des nouveautés. Plus d’une centaine d’exemplaires du premier équipent l’espace Blizzard consacré à World of Warcraft. Par ailleurs, Pearl Abyss présente son prochain RPG en monde ouvert, Crimson Desert, « sur plus de 130 Odyssey OLED G6 et Odyssey OLED G8 en 4K avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz ».

Enfin, l’Odyssey 3D (modèle G90XF), qui propose de la 3D sans lunettes, ambitionne d’en mettre plein les mirettes aux visiteurs avec Mongil: STAR DIVE de Netmarble et Stellar Blade de SHIFT UP. À partir d’aujourd’hui, 22 août, Samsung expose également cette dalle lors d’un événement The World of #PlayGalaxy, organisé au Dock2, dans le centre de Cologne.