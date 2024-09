Asgard Thor, de la DDR5-9600 CUDIMM à 1,5 V

V-Color a été la première entreprise à dégainer ses modèles CUDIMM (Clocked Unbuffered Dual Inline Memory Module), avec des barrettes RGB DDR5 O CUDIMM. Voici qu’une autre société chinoise réplique, Asgard. Cette dernière, qui avait également été prompte à se lancer dans la DDR5, n’a pas la primeur du timing, mais quand-même celle de la vitesse : ces kits Asgard x Thor CUDIMM sont en DDR5-9600 C44, alors que ceux de V-Color vont de la DDR5-6400 à la DDR5-9200.

Timings CL44-56-56-136-192

Nous n’allons pas refaire les présentations complètes avec la mémoire CUDIMM ; elles ont déjà été faites dans l’actu consacrée à V-Color. Rappelons juste que ce sont des UDIMM traditionnelles accompagnées d’un CKD (Clock Driver) sur chaque module de mémoire. Comme l’écrit Asgard, la finalité est d’éviter tout goulot d'étranglement lors de la transmission du signal d'horloge entre le CPU et la DRAM, et de permettre ainsi à la mémoire de maintenir un fonctionnement stable à des fréquences plus élevées — nous verrons ce qu’il en est réellement lors des tests. Ceci dit, tel qu’Asgard l’explicite, ces modules ciblent clairement les amateurs d'overclocking.

Asgard propose donc deux kits sous la marque Asgard x Thor en DDR5-9600 CL44 : l’un en 2 x 16 Go et l’autre en 2 x 24 Go. Plus précisément, les kits ont des timings CL44-56-56-136-192 et fonctionnent à 1,50 V. L’entreprise prétend que les PMIC et CKD des CUDIMM aboutissent à une utilisation plus intelligente de l'énergie et donc à une amélioration des températures ; que ses dissipateurs thermiques proposés dans des teintes Extreme Night Black et Lightning Silver « garantissent la stabilité et la durabilité de la mémoire en cas d'utilisation prolongée à forte charge ».

Les paramètres XMP permettent d’overclocker des modules aux valeurs susmentionnées. En revanche, l’AMD EXPO n’est pas encore supporté. De toute façon, la disponibilité de ces kits Asgard x Thor CUDIMM en Europe n’a pas été communiquée. Enfin, notez que l'entreprise parle déjà de modules en DDR5-10000+.