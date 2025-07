G.SKILL overclocke un module CAMM2 DDR5 à 10 000 MT/s

Nous n’avions plus reparlé des modules CAMM (Compression Attached Memory Module) depuis le Computex 2024, mais rassurez-vous, le format est loin d’avoir été abandonné. G.SKILL vient d'ailleurs de le remettre en lumière avec une démonstration d’un module CAMM2 DDR5 atteignant les 10 000 MT/s de manière stable sur une carte mère ASUS ROG Z890.

Une étape

La marque détaille son exploit dans un communiqué publié aujourd’hui : le module CAMM2 de 64 Go était installé sur une carte mère ASUS ROG Maximus Z890 Hero « modifiée » et associé à un processeur Core Ultra 7 265K. Le tout a passé un Memtest complet à une latence CL52. La capture d’écran ci-dessous en fait foi. La société précise qu'elle « est toujours à la recherche de performances mémoire en overclocking, dès que l'occasion se présente » ; que ça tombe bien, puisqu'avec « le facteur de forme CAMM2 encore en développement, et en collaboration avec l'équipe ASUS ROG, la démonstration de la stabilité constitue la première étape vers l'implémentation de spécifications mémoire en overclock sur les futures plateformes matérielles ». Voilà, c’est tout ; il fait excessivement fait chaud, et nous n’avons de toute manière rien de plus à ajouter.