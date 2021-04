La DDR5 sera probablement une grosse rupture pour le monde informatique, qu'il soit professionnel ou grand public, puisque de nombreux changement permettront d'obtenir un meilleur débit, une densité plus élevée et surtout, pouvoir s'amuser à réaliser des overclockings impressionnant, en tout cas sur le papier. En effet, Teamgroup avait annoncé que la nouvelle norme à venir dispose de son propre circuit de gestion de l'alimentation sur chaque module, améliorant nettement la qualité de la gestion de puissance, et donc la stabilité lors d'un OC conséquent. De quoi faire rêver les utilisateurs, mais pas que, puisqu'un OEM chinois nommé Netac annonce vouloir fabriquer des barrettes de RAM "gaming" pouvant atteindre les 10 GHz.

En soi, il faut remettre dans le contexte pour bien comprendre que si cela semble très impressionnant aux premiers abords, ce ne sera sans doute pas une grosse exclusivité. En effet, les capacités d'overclocking seront plus intenses sur la DDR5, et de base, le JEDEC a prévu des versions plus véloces que les modules de 4800 MHz annoncés pour l'instant. Car il sera possible - à terme - d'obtenir en standard des barrettes allant à des fréquences de 8400 MHz, qu'il ne sera sans doute pas très dur de surcadencer par la suite.

Par contre, deux grosses questions sortent de cette annonce qui semble un peu surfaite : premièrement, quel sera l'intérêt pour les joueurs, sachant qu'ils utilisent très peu l'iGPU de leur PC, et de deux, comment refroidir un tel bouzin ? Évidemment, il faudra imaginer un dispositif de refroidissement solide et efficace pour garantir les plus grandes fréquences, une carte mère au routage des pistes impeccable et un processeur au contrôleur mémoire capable de gérer un tel débit. Beaucoup de doutes en suspens donc, mais avouez que ça titille un peu la curiosité. (source : Wccftech)