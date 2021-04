Petit signe de vie du fameux ROG Swift PG32UQX chez ASUS, un flagship annoncé en janvier.... 2020 ! Après une grosse période de silence, le constructeur s'est enfin décidé à publier toutes les spécifications de son futur écran 32 pouces 4K UHD. À vrai dire, on connaissait déjà beaucoup à son sujet, mais cela permettra au moins de compléter le tableau d'un écran qui s'annonce techniquement assez fantastique. Mini-LED, DisplayHDR 1400, local dimming sur 1152 zones, une définition 4K UHD, autant de caractéristiques qui représentent une évolution notable pour l'écran de PC, mais qu'il faudra sans aucun doute encore payer assez chèrement, en attendant que tout cela se démocratise.

Néanmoins, dans toute sa splendeur, le PG32UQX ne serait pas parfait non plus, comme en a attesté Hardwareluxx qui a déjà pu tester un premier exemplaire du modèle.. Apparemment, l'écran souffre de halos lumineux malgré le nombre élevé de zones de rétroéclairage et des artefacts sont toujours visibles en dépit de l'overdrive. Enfin, le temps de réponse de 4 ms GTG est bien faible par rapport aux dalles type Fast-IPS aujourd'hui capables d'atteindre les 1 ms GTG. Pour un écran dont le tarif conseillé dépassera allègrement les 3000 €, ça cette première impression jette tout de même pas mal d'ombre sur ses autres qualités, d'autant plus si l'on considère l'absence de HDMI 2.1 ou de DisplayPort 2.0.

En parallèle, ASUS proposera aussi un PG32UQ, que le constructeur avait dévoilé en janvier dernier, cette fois-ci. Une alternative plus classique sans Mini-LED, sans module G-Sync et plus bas sur l'échelle du DisplayHDR, toujours 4K UHD et 144 Hz, mais avec une dalle IPS plus réactive et surtout de l'HDMI 2.1 ! Par contre, le PG32UQ semble avoir hérité de la furtivité du PG32UQX, il devait arriver fin mars en conclusion au trimestre, mais il n'en fut rien. Ainsi, comme pour le PG32UQX, personne ne sait encore quelle est exactement la nouvelle date fixée par le fabricant. Pour l'anecdote, rappelons qu'un bon paquet d'écrans 32 pouces 4K UHD 120/144 Hz est en préparation chez plusieurs fabricants, dont un clone technique du PG32UQX chez Acer. (Source)