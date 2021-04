Il serait temps que la DDR5 arrive, la DDR4 est à bout de souffle et les constructeurs sont visiblement en manque d'idée pour renouveler et animer leurs gammes. Mais en attendant la DDR5-10000 Trident Z Royal Tracing SuperSpeed Ultra Elite chez G.Skill, on se contentera de sa nouvelle Trident Z Royal Elite ! Un nouveau membre pour sa famille de DDR4 de luxe du constructeur, pour qui ne peut se satisfaire du design gaming contemporain ennuyeux et veut quelque chose de différent.

La version Elite reprend le même concept d'un radiateur soit or, soit argent et habillé d'une longue couronne cristalline illuminée, mais G.Skill a revu un peu le design et a doté le radiateur d'une surface diamantée, qui complètera donc à merveille la couronne Svarowsky ! Avec l'éclairage adapté, l'effet devrait être garanti, à vous de voir si vous préfèreriez ça à l'effet miroir tout aussi sympathique des Trident Z Royal premières du nom, si vous êtes sur le marché pour ce style de module.

Cet écart esthétique par rapport aux Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V introduites récemment ne s'est toutefois pas traduit avec des caractéristiques techniques différentes, si ce n'est que la gamme descend un peu plus bas en fréquence. On reste ainsi sur les mêmes bases de l'offre haut de gamme de G.Skill, avec un PCB 10 couches et des puces triées sur le volet - vraisemblablement des puces d'origines multiples, Hynix D et Micron sans doute pour les fréquences les plus élevées. Le menu complet, le voici :

Trident Z Royal Elite - DDR4 Timings V Capacité 5333 22-32-32-52 1,60 2 x 8 Go 5066 20-30-30-50 1,60 2 x 8 Go 4800 19-28-28-48 1,50 2 x 8 Go 4266 16-19-19-39 1,50 2 x 16 Go 2 x 32 Go 4266 19-26-26-46 1,50 2 x 16 Go 4000 16-19-19-39 1,40 2 x 16 Go 4000 18-22-22-42 1,40 2 x 32 Go 3600 16-19-19-39 1,35 2 x 8 Go 2 x 16 Go 4 x 16 Go

Pas de surprise, ça ressemble effectivement aux modules dévoilés fin mars. Aucun prix n'a été annoncé, mais ce n'est de toute façon pas une information très pertinente pour un produit ayant la nature d'une commodité et récemment un cours digne de celui du Bitcoin ! Les fabricants semblent l'avoir bien compris et partagent d'ailleurs plus que rarement de MSRP pour leurs modules. Enfin, après avoir trouvé les euros, il faudra aussi s'assurer disposer du matériel capable d'accepter 1,60V et plus de 4800 MHz pour la DDR4...