Intel tourne la page des Alder Lake

La sentence est tombée il y a une quinzaine de jours, mais elle était passée inaperçue jusqu’ici : une PCN (Product Change Notification) a scellé le sort des processeurs Alder Lake, alias les Core de 12e génération.

Une bonne première lignée

Partiellement présentés lors de l’Architecture Day 2021, les Alder Lake avaient officiellement fait leurs débuts fin 2021 avec les Alder Lake-S. Début 2022, le contingent mobile était venu en renfort pour occuper le terrain des ordinateurs portables. Ce sont toutefois bien les modèles desktop qui sont visés par les décisions d’Intel, l’entreprise ayant déjà mis fin l’an dernier à plusieurs déclinaisons mobiles.

Cette 12e génération fut la première plateforme grand public d’Intel à prendre en charge la DDR5 et le PCIe 5.0. Les Alder Lake ont également inauguré le socket LGA-1700, associé à la famille de chipsets de la série 600. Surtout, ils furent les premiers processeurs grand public d’Intel à adopter une architecture hybride ; un tournant majeur dans la conception des CPU de l'entreprise, toujours en vigueur aujourd’hui.

Les documents distinguent les versions tray et boxed, mais englobent l’ensemble de la gamme desktop (K / F / T ou sans suffixe), du Core i9-12900K au Core i3-12100F, en passant par le Core i7-12700T. Des Celeron de la série G et des Pentium Gold sont également concernés, tout comme les chipsets de la série 600, notamment les H670, B660 et Z690. Cela nous impacte moins, mais les Xeon Scalable Sapphire Rapids de 4e génération figurent aussi sur la liste.

Une petite portion des processeurs condamnés

Puisque l’expression est désormais à la mode, pas d’exécution provisoire de la peine ici : le passage en End of Life n’entraîne pas la mise à mort immédiate des accusés. Ils ont même le temps de voir venir, puisque les ultimes commandes devront être passées avant le 24 juillet 2026, tandis qu’Intel s’accorde jusqu’au 22 janvier 2027 pour les dernières expéditions.

Quelle oraison funèbre pour les Alder Lake ? Peut-être celle d’une génération qui, en dépit de sa primeur, aura été la moins problématique de l’ère LGA-1700 au regard des Raptor Lake et de leurs rejetons avec leurs problèmes de stabilité récurrents. Le vaisseau amiral des Alder Lake, le Core i9-12900K, a eu plutôt bonne presse et fut régulièrement cité dans les discussions des forums spécialisés.

Après quatre années de bons et loyaux services, cette génération Alder Lake est bien entendu loin d’être obsolète. Pour jouer, bon nombre de productions récentes recommandent encore des puces bien plus anciennes. Arc Raiders, par exemple, se contente d’un Core i5-9600K, tandis que Battlefield 6, pourtant exigeant côté CPU, se borne à préconiser un Core i7-10700.

Enfin, si le LGA-1851 des Arrow Lake a supplanté le LGA-1700 chez Intel, l’avenir s’écrira sur les 1954 contacts du LGA-1954, un socket associé aux processeurs Nova Lake-S.