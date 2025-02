Un Ryzen AI Max 300 se distingue dans Time Spy : proche de la RTX 4060 laptop

Officialisés lors du CES 2025, les Ryzen AI Max 300 sont des APU hors norme du fait de leur iGPU hypertrophié. Le vaisseau amiral, le Ryzen AI Max+ 395, tire parti d’un Radeon 8060S avec 40 unités de calcul. Selon des mesures d’AMD, donc partisanes, cette solution graphique intégrée est digne d'une GeForce RTX 4070 Max-Q. Nous avons une nouvelle illustration de ses capacités via un résultat Time Spy.

40 unités de calcul qui font le job

Le logiciel désigne le processeur avec le code 100-000001243-50. Ce numéro correspond, en principe, à la puce précitée. Le message de HXL et la mention par le logiciel d’une Radeon 8050S, le second iGPU de cette gamme, semblent donc erronés. Pour vous rafraîchir la mémoire, cette variante équipe les deux autres Ryzen AI Max, à savoir les Max 390 et Max 385. Elle embarque 32 unités de calcul. Notez qu'il existe aussi un Radeon 840S avec 16 CU. Il ne concerne cependant que le Ryzen AI Max PRO 380.

AMD Ryzen AI Max 390 ES



Radeon 8050S 3DMARK Time Spyhttps://t.co/7WhD0YfS3e pic.twitter.com/lNrg3OHJez — HXL (@9550pro) February 12, 2025

L’APU obtient un score graphique de 10 106 points. Cette performance le place juste derrière la GeForce RTX 4060 laptop ; cette carte graphique a une moyenne de 10 426 points. La RTX 4070 pour ordinateur portable conserve logiquement une bonne avance : sa moyenne est de 12 485 points dans ce benchmark. Pour comparer avec des dGPU AMD, la RX 7600M XT dotée de 32 unités de calcul RDNA 3 a une moyenne de 8 742 points ; la RX 7600 desktop, de 10 990 points. Le score du jour est donc assez raccord avec un précédent dans PassMark : ce dernier mettait déjà l’APU au niveau de la RX 7600. En revanche, la RTX 4060 mobile restait supérieure.

Bref, en écartant la RX 7900M (quasiment introuvable), ces APU constitueront a priori le meilleur de l’offre GPU mobile d'AMD — cartes graphiques dédiées comprises. Ce, au moins jusqu’à l’arrivée de très hypothétiques Radeon RX 9000 laptop.

Tout ceci est bien joli, mais AMD n’a toujours pas communiqué la date de commercialisation des premières machines armées de Strix Halo. Nous savons juste qu'elles doivent sortir avant la fin du semestre. Au-delà des performances, d’autres critères seront bien sûr à prendre en compte pour ces systèmes. En particulier la tarification et la consommation. Par ailleurs, des commentaires lus çà et là témoignent du souhait de voir des APU de cet acabit sur la plateforme AM5. Espérons donc que l'entreprise entendra cette requête.