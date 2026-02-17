L'Ã©volution des prix des cartes graphiques en trois mois

Pardonnez la banalitÃ© qui va suivre, mais câ€™est la faÃ§on la plus simple dâ€™aborder le sujet. Les tarifs de certains composants ont fortement augmentÃ© ces derniÃ¨res semaines. Pour les cartes graphiques, plusieurs sources ont rÃ©vÃ©lÃ© il y a un mois quâ€™une hausse se prÃ©parait en coulissesâ€¯; le corollaire, vous le connaissez bien, ce sont des pressions qui congestionnent les marchÃ©s de la GDDR6 et GDDR7. TechSpot a pris un instantanÃ© de la situation Ã la mi-fÃ©vrier. Une fois nâ€™est pas coutume, nos confrÃ¨res ont comparÃ© les tarifs les plus bas de quatorze cartes graphiques entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 dans dix pays.

Â© TechSpot

La RTX 5090 prend cher

Ravalons dâ€™emblÃ©e notre fiertÃ© nationale : la France ne fait pas partie du groupement retenu. Il y a nÃ©anmoins lâ€™Allemagne. Nous avons comparÃ© les prix de quelques cartesâ€¯; ils sont souvent assez proches. Pour la GeForce RTX 5050, par exemple, TechSpot a retenu 280â€¯eurosâ€¯; sur Amazon, vous en trouvez une pour 284,99â€¯euros. Pour une rÃ©fÃ©rence comme la Radeon RX 9060 XT 8â€¯Go, nous avons une ASRock Ã 359â€¯euros chez Topachat (alors que câ€™est 369â€¯euros minimum chez Amazon), tandis quâ€™en Allemagne, cette rÃ©fÃ©rence se trouve Ã 340â€¯euros. La GeForce RTX 5060 8â€¯Go est disponible Ã partir de 329â€¯euros sur Amazon plutÃ´t quâ€™Ã 310â€¯euros. Enfin, pour une carte plus haut de gamme telle que la Radeon RX 9070 XT, câ€™est plutÃ´t 740â€¯euros minimum (sur Amazon) que 700â€¯euros. Bref, par rapport aux montants renseignÃ©s pour lâ€™Allemagne, il peut y avoir quelques dizaines dâ€™euros dâ€™Ã©cart en notre dÃ©faveur selon le modÃ¨le. Ainsi, nous sommes parfois plus proches des prix pratiquÃ©s aux Pays-Bas (lorsqu'ils sont pires qu'en Allemagne). Rappelons que les montants ne sont pas des moyennes, comme dâ€™accoutumÃ©e, mais bien les plus bas recensÃ©s.

Vous allez le constater avec le tableau ci-dessous, les variations entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 sont trÃ¨s hÃ©tÃ©roclites selon les pays et les cartes. CÃ´tÃ© gÃ©ographie, sur les dix pays, la pire hausse est observÃ©e en Allemagneâ€¯; pour les GPU, lâ€™inflation la plus forte touche la GeForce RTX 5090. Pour la tendance globale, pays et GPU confondus, TechSpot relÃ¨ve une augmentation moyenne dâ€™environ +15â€¯% en trois mois. Quant Ã la conclusion, elle est explicite dÃ¨s le sous-titre de l'article : Just How Much More Nvidia and AMD are Charging Gamers.

Pays / Carte USA Australie Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Pologne Canada Inde Philippines BrÃ©sil RTX 5050 +4 %

260 $ +7 %

365 $ +14 %

280 â‚¬ +8 %

270 â‚¬ +5 %

230 Â£ +15 %

1 150 zÅ‚ +12 %

380 $ +21 %

30,700 â‚¹ +6 %

16,700 â‚± -5 %

1,660 R$ RTX 5060 +3 %

300 $ +8 %

520 $ +11 %

310 â‚¬ +8 %

320 â‚¬ +16 %

290 Â£ +10 %

1 350 zÅ‚ +13 %

450 $ +36 %

38 700 â‚¹ +12 %

19 600 â‚± +12 %

2,300 R$ RTX 5060 Ti 8 Go +3 %

350 $ +3 %

620 $ +18 %

400 â‚¬ +11 %

390 â‚¬ +9 %

350 Â£ +13 %

1 700 zÅ‚ +27 %

570 $ +3 %

39 800 â‚¹ +6 %

24 400 â‚± +17 %

2,800 R$ RTX 5060 Ti 16 Go +25 %

500 $ +5 %

750 $ +29 %

540 â‚¬ +36 %

600 â‚¬ +18 %

450 Â£ +20 %

2 300 zÅ‚ +17 %

700 $ +46 %

65 500 â‚¹ +2 %

28 800 â‚± +17 %

3,700 R$ RTX 5070 +15 %

550 $ +7 %

930 $ +21 %

640 â‚¬ +16 %

640 â‚¬ +9 %

510 Â£ +13 %

2 650 zÅ‚ +17 %

900 $ +23 %

70 900 â‚¹ +7 %

39 300 â‚± +8 %

4,200 R$ RTX 5070 Ti +37 %

1,000 $ +17 %

1,400 $ +33 %

1,000 â‚¬ +28 %

980 â‚¬ +16 %

800 Â£ +22 %

4 100 zÅ‚ +22 %

1 280 $ +39 %

109 000 â‚¹ +20 %

61 000 â‚± +16 %

7,100 R$ RTX 5080 +43 %

1,400 $ +12 %

1 900 $ +25 %

1,250 â‚¬ +21 %

1,300 â‚¬ +14 %

1 080 Â£ +18 %

5 500 zÅ‚ +36 %

1,890 $ +32 %

145 000 â‚¹ +13 %

79 700 â‚± +32 %

10,300 R$ RTX 5090 +40 %

3,500 $ +24 %

5 600 $ +31 %

3,400 â‚¬ +19 %

3,200 â‚¬ +23 %

2 700 Â£ +50 %

15 000 zÅ‚ +26 %

4,650 $ +54 %

403 000 â‚¹ +19 %

190 000 â‚± +30 %

23,400 R$ RX 9060 XT 8 Go +20 %

330 $ +14 %

490 $ +31 %

340 â‚¬ +19 %

340 â‚¬ +8 %

280 Â£ +8 %

1 400 zÅ‚ +7 %

440 $ +9 %

32 000 â‚¹ 0 %

20 700 â‚± +9 %

2,400 R$ RX 9060 XT 16 Go +14 %

400 $ +4 %

590 $ +26 %

440 â‚¬ +26 %

440 â‚¬ +15 %

380 Â£ +23 %

1 900 zÅ‚ +4 %

550 $ +29 %

47,000 â‚¹ +7 %

24 700 â‚± -3 %

2,800 R$ RX 9070 +6 %

570 $ +8 %

920 $ +13 %

610 â‚¬ +19 %

640 â‚¬ +12 %

560 Â£ +10 %

2 700 zÅ‚ +1 %

840 $ +2 %

61,000 â‚¹ +5 %

42 200 â‚± -6 %

4,100 R$ RX 9070 XT +21 %

700 $ +4 %

1 030 $ +13 %

700 â‚¬ +13 %

720 â‚¬ +7 %

600 Â£ +7 %

2 900 zÅ‚ +13 %

980 $ +1 %

70,000 â‚¹ +5 %

46 300 â‚± -9 %

4,300 R$ Arc B570 +25 %

250 $ -8 %

330 $ +19 %

220 â‚¬ +4 %

235 â‚¬ +18 %

200 Â£ -4 %

910 zÅ‚ -6 %

300 $ -2 %

24 000 â‚¹ N/A

-12 %

1,580 R$ Arc B580 +20 %

300 $ +5 %

420 $ +25 %

300 â‚¬ +9 %

290 â‚¬ 2 +35 %

270 Â£ +9 %

1 200 zÅ‚ +9 %

360 $ +5 %

31 000 â‚¹ +8 %

20 000 â‚± -18 %

1,700 R$ Hausse moyenne par pays 19,70 % 7,90 % 22,10 % 16,90 % 14,60 % 15,30 % 14,10 % 21,30 % 8,50 % 6,30 %

La derniÃ¨re colonne ne rentrait pas, alors elle est lÃ :