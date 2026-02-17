COMPTOIR
90 vues

L'Ã©volution des prix des cartes graphiques en trois mois

Pardonnez la banalitÃ© qui va suivre, mais câ€™est la faÃ§on la plus simple dâ€™aborder le sujet. Les tarifs de certains composants ont fortement augmentÃ© ces derniÃ¨res semaines. Pour les cartes graphiques, plusieurs sources ont rÃ©vÃ©lÃ© il y a un mois quâ€™une hausse se prÃ©parait en coulissesâ€¯; le corollaire, vous le connaissez bien, ce sont des pressions qui congestionnent les marchÃ©s de la GDDR6 et GDDR7. TechSpot a pris un instantanÃ© de la situation Ã  la mi-fÃ©vrier. Une fois nâ€™est pas coutume, nos confrÃ¨res ont comparÃ© les tarifs les plus bas de quatorze cartes graphiques entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 dans dix pays.

carte graphique arc techspot

Â© TechSpot

La RTX 5090 prend cher

Ravalons dâ€™emblÃ©e notre fiertÃ© nationale : la France ne fait pas partie du groupement retenu. Il y a nÃ©anmoins lâ€™Allemagne. Nous avons comparÃ© les prix de quelques cartesâ€¯; ils sont souvent assez proches. Pour la GeForce RTX 5050, par exemple, TechSpot a retenu 280â€¯eurosâ€¯; sur Amazon, vous en trouvez une pour 284,99â€¯euros. Pour une rÃ©fÃ©rence comme la Radeon RX 9060 XT 8â€¯Go, nous avons une ASRock Ã  359â€¯euros chez Topachat (alors que câ€™est 369â€¯euros minimum chez Amazon), tandis quâ€™en Allemagne, cette rÃ©fÃ©rence se trouve Ã  340â€¯euros. La GeForce RTX 5060 8â€¯Go est disponible Ã  partir de 329â€¯euros sur Amazon plutÃ´t quâ€™Ã  310â€¯euros. Enfin, pour une carte plus haut de gamme telle que la Radeon RX 9070 XT, câ€™est plutÃ´t 740â€¯euros minimum (sur Amazon) que 700â€¯euros. Bref, par rapport aux montants renseignÃ©s pour lâ€™Allemagne, il peut y avoir quelques dizaines dâ€™euros dâ€™Ã©cart en notre dÃ©faveur selon le modÃ¨le. Ainsi, nous sommes parfois plus proches des prix pratiquÃ©s aux Pays-Bas (lorsqu'ils sont pires qu'en Allemagne). Rappelons que les montants ne sont pas des moyennes, comme dâ€™accoutumÃ©e, mais bien les plus bas recensÃ©s.

Vous allez le constater avec le tableau ci-dessous, les variations entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 sont trÃ¨s hÃ©tÃ©roclites selon les pays et les cartes. CÃ´tÃ© gÃ©ographie, sur les dix pays, la pire hausse est observÃ©e en Allemagneâ€¯; pour les GPU, lâ€™inflation la plus forte touche la GeForce RTX 5090. Pour la tendance globale, pays et GPU confondus, TechSpot relÃ¨ve une augmentation moyenne dâ€™environ +15â€¯% en trois mois. Quant Ã  la conclusion, elle est explicite dÃ¨s le sous-titre de l'article : Just How Much More Nvidia and AMD are Charging Gamers.

Pays / CarteUSAAustralieAllemagnePays-BasRoyaume-UniPologneCanadaIndePhilippinesBrÃ©sil
RTX 5050 +4 %
260 $		 +7 %
365 $		 +14 %
280 â‚¬		 +8 %
270 â‚¬		 +5 %
230 Â£		 +15 %
1 150 zÅ‚		 +12 %
380 $		 +21 %
30,700 â‚¹		 +6 %
16,700 â‚±		 -5 %
1,660 R$
RTX 5060 +3 %
300 $		 +8 %
520 $		 +11 %
310 â‚¬		 +8 %
320 â‚¬		 +16 %
290 Â£		 +10 %
1 350 zÅ‚		 +13 %
450 $		 +36 %
38 700 â‚¹		 +12 %
19 600 â‚±		 +12 %
2,300 R$
RTX 5060 Ti 8 Go +3 %
350 $		 +3 %
620 $		 +18 %
400 â‚¬		 +11 %
390 â‚¬		 +9 %
350 Â£		 +13 %
1 700 zÅ‚		 +27 %
570 $		 +3 %
39 800 â‚¹		 +6 %
24 400 â‚±		 +17 %
2,800 R$
RTX 5060 Ti 16 Go +25 %
500 $		 +5 %
750 $		 +29 %
540 â‚¬		 +36 %
600 â‚¬		 +18 %
450 Â£		 +20 %
2 300 zÅ‚		 +17 %
700 $		 +46 %
65 500 â‚¹		 +2 %
28 800 â‚±		 +17 %
3,700 R$
RTX 5070 +15 %
550 $		 +7 %
930 $		 +21 %
640 â‚¬		 +16 %
640 â‚¬		 +9 %
510 Â£		 +13 %
2 650 zÅ‚		 +17 %
900 $		 +23 %
70 900 â‚¹		 +7 %
39 300 â‚±		 +8 %
4,200 R$
RTX 5070 Ti +37 %
1,000 $		 +17 %
1,400 $		 +33 %
1,000 â‚¬		 +28 %
980 â‚¬		 +16 %
800 Â£		 +22 %
4 100 zÅ‚		 +22 %
1 280 $		 +39 %
109 000 â‚¹		 +20 %
61 000 â‚±		 +16 %
7,100 R$
RTX 5080 +43 %
1,400 $		 +12 %
1 900 $		 +25 %
1,250 â‚¬		 +21 %
1,300 â‚¬		 +14 %
1 080 Â£		 +18 %
5 500 zÅ‚		 +36 %
1,890 $		 +32 %
145 000 â‚¹		 +13 %
79 700 â‚±		 +32 %
10,300 R$
RTX 5090 +40 %
3,500 $		 +24 %
5 600 $		 +31 %
3,400 â‚¬		 +19 %
3,200 â‚¬		 +23 %
2 700 Â£		 +50 %
15 000 zÅ‚		 +26 %
4,650 $		 +54 %
403 000 â‚¹		 +19 %
190 000 â‚±		 +30 %
23,400 R$
RX 9060 XT 8 Go +20 %
330 $		 +14 %
490 $		 +31 %
340 â‚¬		 +19 %
340 â‚¬		 +8 %
280 Â£		 +8 %
1 400 zÅ‚		 +7 %
440 $		 +9 %
32 000 â‚¹		 0 %
20 700 â‚±		 +9 %
2,400 R$
RX 9060 XT 16 Go +14 %
400 $		 +4 %
590 $		 +26 %
440 â‚¬		 +26 %
440 â‚¬		 +15 %
380 Â£		 +23 %
1 900 zÅ‚		 +4 %
550 $		 +29 %
47,000 â‚¹		 +7 %
24 700 â‚±		 -3 %
2,800 R$
RX 9070 +6 %
570 $		 +8 %
920 $		 +13 %
610 â‚¬		 +19 %
640 â‚¬		 +12 %
560 Â£		 +10 %
2 700 zÅ‚		 +1 %
840 $		 +2 %
61,000 â‚¹		 +5 %
42 200 â‚±		 -6 %
4,100 R$
RX 9070 XT +21 %
700 $		 +4 %
1 030 $		 +13 %
700 â‚¬		 +13 %
720 â‚¬		 +7 %
600 Â£		 +7 %
2 900 zÅ‚		 +13 %
980 $		 +1 %
70,000 â‚¹		 +5 %
46 300 â‚±		 -9 %
4,300 R$
Arc B570 +25 %
250 $		 -8 %
330 $		 +19 %
220 â‚¬		 +4 %
235 â‚¬		 +18 %
200 Â£		 -4 %
910 zÅ‚		 -6 %
300 $		 -2 %
24 000 â‚¹		 N/A
 		 -12 %
1,580 R$
Arc B580 +20 %
300 $		 +5 %
420 $		 +25 %
300 â‚¬		 +9 %
290 â‚¬ 2		 +35 %
270 Â£		 +9 %
1 200 zÅ‚		 +9 %
360 $		 +5 %
31 000 â‚¹		 +8 %
20 000 â‚±		 -18 %
1,700 R$
Hausse moyenne par pays 19,70 % 7,90 % 22,10 % 16,90 % 14,60 % 15,30 % 14,10 % 21,30 % 8,50 % 6,30 %

La derniÃ¨re colonne ne rentrait pas, alors elle est lÃ  :

Carte / PaysHausse moyenne par carte
RTX 5050 8,70 %
RTX 5060 12,90 %
RTX 5060 Ti 8 Go 11,00 %
RTX 5060 Ti 16 Go 21,50 %
RTX 5070 13,60 %
RTX 5070 Ti 25,00 %
RTX 5080 24,60 %
RTX 5090 31,60 %
RX 9060 XT 8 Go 12,50 %
RX 9060 XT 16 Go 14,50 %
RX 9070 7,00 %
RX 9070 XT 7,50 %
Arc B570 3,80 %
Arc B580 10,70 %

L'article de TechSpot.
