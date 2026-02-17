|
L'Ã©volution des prix des cartes graphiques en trois mois
â€”â€”â€”â€”â€” 17 FÃ©vrier 2026 Ã 15h20 â€”â€” 90 vues
|
Pardonnez la banalitÃ© qui va suivre, mais câ€™est la faÃ§on la plus simple dâ€™aborder le sujet. Les tarifs de certains composants ont fortement augmentÃ© ces derniÃ¨res semaines. Pour les cartes graphiques, plusieurs sources ont rÃ©vÃ©lÃ© il y a un mois quâ€™une hausse se prÃ©parait en coulissesâ€¯; le corollaire, vous le connaissez bien, ce sont des pressions qui congestionnent les marchÃ©s de la GDDR6 et GDDR7. TechSpot a pris un instantanÃ© de la situation Ã la mi-fÃ©vrier. Une fois nâ€™est pas coutume, nos confrÃ¨res ont comparÃ© les tarifs les plus bas de quatorze cartes graphiques entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 dans dix pays.
Ravalons dâ€™emblÃ©e notre fiertÃ© nationale : la France ne fait pas partie du groupement retenu. Il y a nÃ©anmoins lâ€™Allemagne. Nous avons comparÃ© les prix de quelques cartesâ€¯; ils sont souvent assez proches. Pour la GeForce RTX 5050, par exemple, TechSpot a retenu 280â€¯eurosâ€¯; sur Amazon, vous en trouvez une pour 284,99â€¯euros. Pour une rÃ©fÃ©rence comme la Radeon RX 9060 XT 8â€¯Go, nous avons une ASRock Ã 359â€¯euros chez Topachat (alors que câ€™est 369â€¯euros minimum chez Amazon), tandis quâ€™en Allemagne, cette rÃ©fÃ©rence se trouve Ã 340â€¯euros. La GeForce RTX 5060 8â€¯Go est disponible Ã partir de 329â€¯euros sur Amazon plutÃ´t quâ€™Ã 310â€¯euros. Enfin, pour une carte plus haut de gamme telle que la Radeon RX 9070 XT, câ€™est plutÃ´t 740â€¯euros minimum (sur Amazon) que 700â€¯euros. Bref, par rapport aux montants renseignÃ©s pour lâ€™Allemagne, il peut y avoir quelques dizaines dâ€™euros dâ€™Ã©cart en notre dÃ©faveur selon le modÃ¨le. Ainsi, nous sommes parfois plus proches des prix pratiquÃ©s aux Pays-Bas (lorsqu'ils sont pires qu'en Allemagne). Rappelons que les montants ne sont pas des moyennes, comme dâ€™accoutumÃ©e, mais bien les plus bas recensÃ©s.
Vous allez le constater avec le tableau ci-dessous, les variations entre novembre 2025 et fÃ©vrier 2026 sont trÃ¨s hÃ©tÃ©roclites selon les pays et les cartes. CÃ´tÃ© gÃ©ographie, sur les dix pays, la pire hausse est observÃ©e en Allemagneâ€¯; pour les GPU, lâ€™inflation la plus forte touche la GeForce RTX 5090. Pour la tendance globale, pays et GPU confondus, TechSpot relÃ¨ve une augmentation moyenne dâ€™environ +15â€¯% en trois mois. Quant Ã la conclusion, elle est explicite dÃ¨s le sous-titre de l'article : Just How Much More Nvidia and AMD are Charging Gamers.
|Pays / Carte
|USA
|Australie
|Allemagne
|Pays-Bas
|Royaume-Uni
|Pologne
|Canada
|Inde
|Philippines
|BrÃ©sil
|RTX 5050
|+4 %
260 $
|+7 %
365 $
|+14 %
280 â‚¬
|+8 %
270 â‚¬
|+5 %
230 Â£
|+15 %
1 150 zÅ‚
|+12 %
380 $
|+21 %
30,700 â‚¹
|+6 %
16,700 â‚±
|-5 %
1,660 R$
|RTX 5060
|+3 %
300 $
|+8 %
520 $
|+11 %
310 â‚¬
|+8 %
320 â‚¬
|+16 %
290 Â£
|+10 %
1 350 zÅ‚
|+13 %
450 $
|+36 %
38 700 â‚¹
|+12 %
19 600 â‚±
|+12 %
2,300 R$
|RTX 5060 Ti 8 Go
|+3 %
350 $
|+3 %
620 $
|+18 %
400 â‚¬
|+11 %
390 â‚¬
|+9 %
350 Â£
|+13 %
1 700 zÅ‚
|+27 %
570 $
|+3 %
39 800 â‚¹
|+6 %
24 400 â‚±
|+17 %
2,800 R$
|RTX 5060 Ti 16 Go
|+25 %
500 $
|+5 %
750 $
|+29 %
540 â‚¬
|+36 %
600 â‚¬
|+18 %
450 Â£
|+20 %
2 300 zÅ‚
|+17 %
700 $
|+46 %
65 500 â‚¹
|+2 %
28 800 â‚±
|+17 %
3,700 R$
|RTX 5070
|+15 %
550 $
|+7 %
930 $
|+21 %
640 â‚¬
|+16 %
640 â‚¬
|+9 %
510 Â£
|+13 %
2 650 zÅ‚
|+17 %
900 $
|+23 %
70 900 â‚¹
|+7 %
39 300 â‚±
|+8 %
4,200 R$
|RTX 5070 Ti
|+37 %
1,000 $
|+17 %
1,400 $
|+33 %
1,000 â‚¬
|+28 %
980 â‚¬
|+16 %
800 Â£
|+22 %
4 100 zÅ‚
|+22 %
1 280 $
|+39 %
109 000 â‚¹
|+20 %
61 000 â‚±
|+16 %
7,100 R$
|RTX 5080
|+43 %
1,400 $
|+12 %
1 900 $
|+25 %
1,250 â‚¬
|+21 %
1,300 â‚¬
|+14 %
1 080 Â£
|+18 %
5 500 zÅ‚
|+36 %
1,890 $
|+32 %
145 000 â‚¹
|+13 %
79 700 â‚±
|+32 %
10,300 R$
|RTX 5090
|+40 %
3,500 $
|+24 %
5 600 $
|+31 %
3,400 â‚¬
|+19 %
3,200 â‚¬
|+23 %
2 700 Â£
|+50 %
15 000 zÅ‚
|+26 %
4,650 $
|+54 %
403 000 â‚¹
|+19 %
190 000 â‚±
|+30 %
23,400 R$
|RX 9060 XT 8 Go
|+20 %
330 $
|+14 %
490 $
|+31 %
340 â‚¬
|+19 %
340 â‚¬
|+8 %
280 Â£
|+8 %
1 400 zÅ‚
|+7 %
440 $
|+9 %
32 000 â‚¹
|0 %
20 700 â‚±
|+9 %
2,400 R$
|RX 9060 XT 16 Go
|+14 %
400 $
|+4 %
590 $
|+26 %
440 â‚¬
|+26 %
440 â‚¬
|+15 %
380 Â£
|+23 %
1 900 zÅ‚
|+4 %
550 $
|+29 %
47,000 â‚¹
|+7 %
24 700 â‚±
|-3 %
2,800 R$
|RX 9070
|+6 %
570 $
|+8 %
920 $
|+13 %
610 â‚¬
|+19 %
640 â‚¬
|+12 %
560 Â£
|+10 %
2 700 zÅ‚
|+1 %
840 $
|+2 %
61,000 â‚¹
|+5 %
42 200 â‚±
|-6 %
4,100 R$
|RX 9070 XT
|+21 %
700 $
|+4 %
1 030 $
|+13 %
700 â‚¬
|+13 %
720 â‚¬
|+7 %
600 Â£
|+7 %
2 900 zÅ‚
|+13 %
980 $
|+1 %
70,000 â‚¹
|+5 %
46 300 â‚±
|-9 %
4,300 R$
|Arc B570
|+25 %
250 $
|-8 %
330 $
|+19 %
220 â‚¬
|+4 %
235 â‚¬
|+18 %
200 Â£
|-4 %
910 zÅ‚
|-6 %
300 $
|-2 %
24 000 â‚¹
|N/A
|-12 %
1,580 R$
|Arc B580
|+20 %
300 $
|+5 %
420 $
|+25 %
300 â‚¬
|+9 %
290 â‚¬ 2
|+35 %
270 Â£
|+9 %
1 200 zÅ‚
|+9 %
360 $
|+5 %
31 000 â‚¹
|+8 %
20 000 â‚±
|-18 %
1,700 R$
|Hausse moyenne par pays
|19,70 %
|7,90 %
|22,10 %
|16,90 %
|14,60 %
|15,30 %
|14,10 %
|21,30 %
|8,50 %
|6,30 %
La derniÃ¨re colonne ne rentrait pas, alors elle est lÃ :
|Carte / Pays
|Hausse moyenne par carte
|RTX 5050
|8,70 %
|RTX 5060
|12,90 %
|RTX 5060 Ti 8 Go
|11,00 %
|RTX 5060 Ti 16 Go
|21,50 %
|RTX 5070
|13,60 %
|RTX 5070 Ti
|25,00 %
|RTX 5080
|24,60 %
|RTX 5090
|31,60 %
|RX 9060 XT 8 Go
|12,50 %
|RX 9060 XT 16 Go
|14,50 %
|RX 9070
|7,00 %
|RX 9070 XT
|7,50 %
|Arc B570
|3,80 %
|Arc B580
|10,70 %
