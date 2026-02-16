La PlayStation 6, pas avant 2028 voire 2029 ?

En début de mois, Lisa Su a surpris son monde (y compris Microsoft apparemment) en évoquant un lancement de la Xbox appartenant à la 10e génération (de consoles, pas de Xbox) dès 2027. Surtout que quelques jours auparavant, des rumeurs, fondées sur l’analyse de David Gibson (un membre de MST Financial, un cabinet qui n’a, rassurez-vous, rien à voir avec les MST au sens où vous l’entendez), n’entrevoyaient pas une PlayStation 6 avant 2028, voire 2029. Bloomberg s’est invité à cette petite sauterie autour de Sony ; le journal crédibilise la prédiction de Gibson.

Microsoft dégainerait en premier

Le journal écrit, sous couvert de « sources au fait des réflexions des dirigeants de l’entreprise », que « Sony Group Corp. envisagerait désormais de repousser le lancement de sa prochaine console PlayStation à 2028, voire 2029. Ce report constituerait un coup dur pour la stratégie soigneusement planifiée visant à maintenir l’engagement des utilisateurs entre deux générations de matériel ». Comme pour la Steam Machine, cet ajournement serait lié aux tensions qui contraignent le marché de la mémoire.

Ces on-dit font pas mal plans sur la comète, surtout dans un contexte aussi flou (l’emballement actuel semble avoir pris de court pas mal d’acteurs ; Valve à l’évidence, mais aussi NVIDIA, si l’on se réfère aux nombreux racontars entourant la gamme GeForce RTX 50 SUPER avortée ou à ceux, plus récents, tablant sur un report des RTX 60). En matière de production, la sortie de la PlayStation 5 avait été logiquement impactée par la pandémie de COVID, mais les rapports avaient pointé une production de masse amorcée en juin 2020 (la console est sortie en novembre). Soit un délai de cinq mois. Ceci dit, les contrats se négocient bien avant.

À en croire Bloomberg, les dirigeants de Sony considèrent donc qu’ils ne seront pas en mesure de garantir une allocation suffisante de DRAM pour une sortie avant 2028. Bien entendu, nous ne sommes pas dans la même temporalité que la Steam Machine, mais pas non plus dans les mêmes volumes ; les ventes de PS6 seront, en principe, sans commune mesure avec celles de la Steam Machine. Pour rester sur ce sujet, des rapports ont esquissé un SoC basé sur la technologie graphique next-gen UDNA, associé à 30 Go de mémoire GDDR7.

Quoi qu’il en soit, dans le cadre plus large du partenariat avec AMD, projet Amethyst, Mark Cerny et Jack Huynh ont déclaré fin 2025 que les trois principaux piliers de l’architecture, à savoir les Radiance Cores, les Neural Arrays et l’Universal Compression, n’étaient encore qu'au stade embryonnaire. État qui suggère, au-delà des histoires de DRAM, que quelques mois de délai supplémentaires seront aussi bienvenus.

Sur un plan commercial, si Microsoft parvient à sortir une Xbox next gen en 2027, elle obtiendra une avance de quelques mois qui ne sera toutefois pas inédite. En effet, la Xbox 360 avait été commercialisée bien plus tôt que la PS3 (un an, plus ou moins, selon les régions). Enfin, comme nous l’avons souligné dans un précédent article, au regard de la différence d’intérêt que suscitent les Xbox Series et les PlayStation 5 auprès des joueurs, l’une des deux marques a plutôt intérêt à accélérer les choses quand l’autre a tout à y gagner à faire traîner — en tout cas jusqu’à ce que sa concurrente dégaine.

Pour être exhaustif, l’article de Bloomberg entrevoit une hausse de prix pour la Nintendo Switch 2 : « Le concurrent direct, Nintendo, qui avait contribué à la forte demande en 2025 après que sa nouvelle console Switch 2 a stimulé les achats de cartes de stockage, envisagerait également d’augmenter le prix de cet appareil en 2026, selon des personnes proches de ses projets ».

Les représentants de Sony, comme ceux de Nintendo, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de nos confrères.