La DDR5 CXMT, alternative crédible pour contrer la flambée des prix ?

Dans le contexte du moment, la mémoire conçue par CXMT (ChangXin Memory Technologies) est perçue comme une alternative aux modules de marques qui nous sont plus familières ; seulement les tests ne sont pas légion. Pour nous éclairer, la chaîne Hardware Unboxed a mis à l’épreuve un kit KingBank KFRW DDR5-6000 CL36 de 32 Go. Il est opposé à une référence populaire, la G.Skill Trident Z5 Neo DDR5-6000.

Diversifier l'offre

Filons directement à la conclusion : le kit KingBank KFRW testé délivre un niveau de performances quasiment équivalent à celui de G.Skill. Du moins, dans un contexte bien précis, le jeu vidéo, et sur une plateforme d’évaluation qui n’a pas manqué de susciter quelques critiques. Elle est en effet constituée d’un Ryzen 7 9800X3D et d’une GeForce RTX 5090. Or, la technologie 3D V-Cache rend ce CPU moins sensible aux variations de vitesse mémoire. Une configuration moins « souveraine » aurait sans doute été plus appropriée.

Dans tous les cas, l’un des prérequis de la démonstration, à savoir des tarifs plus accessibles, est balbutiant. Hardware Unboxed est un média australien ; Steve Walton souligne que les prix des modules KingBank, conçus par CXMT, ont aussi subi une forte inflation en février. Il n’indique pas le prix payé pour son exemplaire de test, mais la vidéo montre que des kits sont disponibles à partir de 599 dollars australiens, soit l’équivalent de 358 euros ; les barrettes testées sont plutôt à 649 dollars (388 euros). Quant aux modules G.Skill, ils se situent autour de 690 dollars, soit environ 415 euros.

En France, les modules KingBank / CXMT référencés sur Amazon sont indisponibles. On trouve par contre quelques kits sur AliExpress. Il y a notamment une barrette de 8 Go de DDR5 à 151 euros, ou encore un kit de 16 Go à 355 euros, auxquels s’ajoutent cependant 55 euros de frais de livraison. Plusieurs arnaques à la RAM ayant été signalées récemment, la prudence reste toutefois de mise.

Pour revenir au test, Steve Walton estime que ces modules basés sur des puces CXMT peuvent constituer des options intéressantes, à condition que l’écart de prix avec des références plus « réputées » soit significatif.

Cela dit, si débourser 30 ou 40 dollars de plus pour un particulier afin d’obtenir un module d’une marque en laquelle il a confiance ne représente pas un surcoût démesuré, de petits écarts deviennent bien sûr beaucoup moins marginaux sur de gros volumes. À ce titre, et, peut-être aussi, à celui de la disponibilité, les entreprises Acer, ASUS, Dell, HP et désormais Apple, s’intéresseraient de près à la DDR4 et DDR5 de CXMT en vue d’équiper leurs systèmes préassemblés.

Concours de circonstances, il y a quelques jours, le BIS (Bureau of Industry and Security) a mis en ligne un document retirant CXMT, ainsi que YMTC (Yangtze Memory Technologies Corporation) — un autre fabricant chinois de puces mémoire — de sa liste noire commerciale. Ce document a toutefois été rapidement retiré de la consultation publique. La situation reste donc assez floue à ce stade, mais gageons que l’oreille du président Trump n’est pas fermée aux sollicitations de sociétés états-uniennes si celles-ci servent leurs intérêts commerciaux. Comme le rappelle l’article de Reuters consacré à cette affaire, Donald Trump doit en outre se rendre en Chine en avril prochain.