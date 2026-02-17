La crise de la mémoire risque de faire couler plusieurs marques grand public, avertit le PDG de Phison

L’impact de l’IA sur les marchés de l’électronique grand public a déjà produit plusieurs effets visibles. Hausse des prix de plusieurs produits sur le marché DIY, arrêt de la marque Crucial par Micron, augmentations tarifaires chez de nombreux intégrateurs ; autant de signaux visibles par tous. Selon Chien Cheng Pan, PDG de Phison Electronics, ce ne sont que les premières rafales d’un système dépressionnaire plus vaste.

© NVIDIA

Un cyclone en approche

Invité sur ChenTalkShow, il a averti que d’ici la fin 2026, de nombreux fabricants d’électronique grand public pourraient « faire faillite ou abandonner certaines gammes de produits » en raison de la pénurie de mémoire liée à l’essor de l’IA. À plus long terme, il anticipe un déséquilibre durable entre l’offre et la demande de DRAM et de NAND Flash, possiblement jusqu’à la fin de la décennie. Les fournisseurs exigeraient désormais « trois ans » de prépaiement pour sécuriser les approvisionnements ; rapport de force qui favorise mécaniquement les gros acheteurs au détriment des plus petits.

Le dirigeant redoute ainsi une hécatombe, notamment parmi les assembleurs de systèmes. Certains seraient contraints de rationaliser leur catalogue, d’autres pourraient tout simplement disparaître. « Du côté du grand public, beaucoup d’entreprises vont disparaître. Si vous ne pouvez pas obtenir les composants, un assembleur à qui il manque ne serait-ce qu’une seule pièce ne peut plus fonctionner », résume-t-il. Bon, pour la RAM, des intégrateurs ont trouvé un expédient en proposant aux clients de fournir leurs propres barrettes.

Certes, de nouveaux acteurs pourraient émerger pour combler les vides. Mais en période de pénurie, les fournisseurs privilégient logiquement les clients à forte marge. Or, le marché des centres de données IA est particulièrement lucratif et porteur, du moins pour l'instant.

Concernant l’idée d’une montée en puissance rapide de la production chinoise, comme avancée par le lecteur « Le BTC a 1 roupie en embusqué » dans l’article consacré à la HBM4, Chien Cheng Pan tempère : « Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia, Yangtze Memory et d’autres ont investi, mais il faut au minimum deux ans entre l’annonce et la mise en production, et les équipements sont eux-mêmes très demandés. La contribution de la Chine restera limitée : les nouvelles capacités ne représenteront que 3 à 5 % du total mondial dans un premier temps, insuffisant pour combler un déficit estimé entre 10 et 20 %. Par ailleurs, la demande intérieure chinoise est massive ; il ne faut donc pas s’attendre à un afflux de produits bon marché à l’export. »

Pour revenir sur les histoires de coûts, Chien Cheng Pan compare le poids de la mémoire dans la facture totale des composants de deux produits : un smartphone et un serveur. Elle peut atteindre 20 % pour le premier, plutôt 5 à 6 % pour le second. Cet écart donne aux clients des centres de données une capacité d’absorption nettement supérieure en cas de hausse des prix, et donc un avantage pour sécuriser les volumes. En conséquence, Chien Cheng Pan n'écarte pas une baisse de la production annuelle de smartphones de 200 à 250 millions d’unités. Il ne précise pas le volume total, mais la plupart des analyses estiment les expéditions annuelles à 1,1–1,2 milliard d’unités ces dernières années. La baisse suggérée représenterait donc environ 15 à 20 % de la production mondiale par rapport aux niveaux récents.

Au-delà des smartphones, le PDG de Phison anticipe aussi des réductions « significatives » pour les segments PC et téléviseurs. Pour illustrer la tension sur les prix, il cite l’eMMC 8 Go, passée d’environ 1,5 dollar début 2025 à près de 20 dollars aujourd’hui, voire à 30 dollars pour les versions conformes aux exigences du secteur automobile. Certes, pour ce dernier exemple, ce montant reste modeste par rapport au prix total d’un véhicule, mais au‑delà de cet aspect financier, l’approvisionnement serait limité.

Enfin, pour illustrer l’énorme appétit des infrastructures IA, Chien Cheng Pan cite les GPU Vera Rubin de NVIDIA. En considérant que chaque unité nécessiterait plus de 20 To de SSD, 10 millions d’unités livrées absorberaient à elles seules environ 20 % de la production mondiale annuelle de NAND de l’an dernier (sans compter le stockage supplémentaire pour les données générées par ces systèmes).