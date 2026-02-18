Un test à l’aveugle départage rendu natif, DLSS 4.5 et FSR 4

Entre le natif avec TAA, le NVIDIA DLSS 4.5 et l’AMD FSR Upscaling (FSR 4), quelle méthode offre la meilleure qualité d’image en UHD ? C’est la question à laquelle ont voulu répondre nos confrères de ComputerBase. Pour ce faire, ils ont organisé, sur quinze jours, un test à l’aveugle. Ils ont soumis des séquences dans six jeux et demandé à leurs cobayes de trancher.

© ComputerBase

Un vainqueur pas surprenant

Parmi les prérequis d’une bonne expérimentation, il y a la nécessité de minimiser les a priori. Ici, la méthodologie cherche à contourner le biais d’amorçage, ce phénomène selon lequel l’information préalable influence inconsciemment le jugement ultérieur. En l’occurrence, il est communément admis que DLSS > FSR — d’où le test à l’aveugle.

Six jeux (Anno 117, ARC Raiders, Cyberpunk 2077, Satisfactory, The Last of Us Part II et Horizon Forbidden West) ont servi de rings. Au total, 6 747 votes ont été comptabilisés (un peu plus de 1 000 par jeu). Précisons que le NVIDIA DLSS et l’AMD FSR 4 étaient configurés en mode qualité. Quant aux supports, ce sont des séquences de plusieurs centaines de Mo chacune. Elle sont toujours disponibles directement sur la source.

Le résultat est sans appel : le DLSS 4.5 a été désigné vainqueur dans 48,2 % des cas. Suit le natif avec TAA avec 24 %, puis le FSR Upscaling à 15 %. Enfin, 12,8 % des votes signalent « aucune différence visible ». Le DLSS arrive en tête dans tous les jeux, mais avec des marges plus ou moins importantes.

Jeu Natif + TAA DLSS 4.5 FSR Upscaling Aucune différence Nombre votants Anno 117 22,8 % 50,1 % 16,5 % 10,7 % 1 239 ARC Raiders 27,3 % 47,4 % 13,8 % 11,5 % 1 202 Cyberpunk 2077 32,4 % 34,4 % 10,6 % 22,6 % 1 147 Horizon Forbidden West 19,4 % 56,3 % 11,7 % 12,6 % 1 072 Satisfactory 15,1 % 60,9 % 12,4 % 11,6 % 1 029 The Last of Us Part II 25,9 % 40,9 % 25,3 % 7,8 % 1 058 Total / Moyenne 24 % 48,2 % 15 % 12,8 % 6 747

L'article de ComputerBase précise que les votants ne devaient sélectionner que le vainqueur, celui qu’ils jugeaient le plus beau à leurs yeux, sans tenir compte des autres prétendants. Exclusivité qui, selon l'auteur, empêche d'affirmer que le FSR est moins convaincant que le natif. Quant aux enseignements, en fin de compte, ils confirment les présomptions. Soulignons tout de même l'absence de l'XeSS d'Intel.

© ComputerBase