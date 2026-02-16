Micron lance la production de masse de son SSD PCIe Gen 6

Pour commencer la semaine, retrouvons une connaissance : le SSD NVMe 9650 de Micron. La société l’avait dévoilé pour la première fois en juillet 2025. Il est désormais entré en production de masse. Selon la marque, il s’agit du premier SSD pour centres de données en PCIe Gen 6 à atteindre ce stade. En amont de cette mise sur le marché, Micron affirme avoir consacré 18 mois à des campagnes d’interopérabilité au sein de l’écosystème PCIe Gen 6. Si cela vous intéresse, vous trouverez des liens renvoyant vers les validations et autres démonstrations réalisées lors d’événements industriels dans le communiqué.

Micron à l'avant-garde

Les principales caractéristiques avaient été renseignées en juillet. Ce SSD intègre de la NAND Micron G9 TLC, ainsi qu’un contrôleur SSD ASIC conçu par Micron, de la DRAM et un firmware produit et validé en interne. Il atteint jusqu’à 28 Go/s en lecture séquentielle, tandis que la vitesse d’écriture séquentielle culmine à 14 Go/s. Les performances en lecture et écriture aléatoires s’établissent respectivement à 5,5 millions et 900 000 IOPS. Comme l’illustre le tableau ci-dessous, élaboré par Micron, ces valeurs correspondent à des gains respectifs de 100 %, 40 %, 67 % et 22 % par rapport au PCIe Gen 5.

Type de performance Micron 9650 SSD PCIe Gen 5 Avantage du Micron 9650 Lecture séquentielle 28 000 Mo/s 14 000 Mo/s 100 % Écriture séquentielle 14 000 Mo/s 10 000 Mo/s 40 % Lecture aléatoire 5,5 MIOPS 3,3 MIOPS 67 % Écriture aléatoire 900 KIOPS 720 KIOPS 22 %

L’entreprise met également en avant les améliorations en matière d’efficacité énergétique. À une enveloppe de 25 watts, le SSD offrirait des performances doublées par rapport aux solutions PCIe Gen 5. Son efficacité en lecture séquentielle s’établit à 1 120 Mo/s par watt, soit deux fois mieux que la Gen 5 ; son efficacité en écriture séquentielle atteint 560 Mo/s par watt, soit 1,4 fois mieux. En aléatoire, l’efficacité grimpe à 220 KIOPS par watt en lecture, 1,7 fois supérieure à la Gen 5, et à 36 KIOPS par watt en écriture, soit une amélioration de 20 %.

Charge de travail Critère Micron 9650 SSD PCIe Gen 5 Avantage du Micron 9650 E/S séquentielle Mo/s par watt (lecture) 1120 560 2X - Mo/s par watt (écriture) 560 400 1,4X E/S aléatoire KIOPS par watt (lecture) 220 132 1,7X - KIOPS par watt (écriture) 36 28,8 1,2X

Logiquement conçu pour des environnements à forte densité, le Micron 9650 prend en charge des configurations à refroidissement par air comme par liquide. Micron le propose aux formats E1.S et E3.S, le format E1.S étant disponible en version compatible avec le refroidissement liquide. Le SSD cible les opérateurs de centres de données IA, en particulier pour des charges d’entraînement et des scénarios d’inférence fortement dépendants de la bande passante, qu’il s’agisse de LLM à contexte étendu ou de pipelines RAG (retrieval-augmented generation).