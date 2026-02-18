iiyama G-Master 91 Gold Phoenix : deux moniteurs pour toi, joueur

Apparemment pas triskaïdékaphobe (nom donné aux superstitieux du nombre treize), iiyama nous a informés vendredi 13 février que sa nouvelle série G-Master 91 Gold Phoenix était lancée. Elle comprend deux références, les G-Master GB2591HSU-B1 Gold Phoenix et G-Master GB2791QSU-B1 Gold Phoenix. Elle cible les gamers compétitifs en quête de hertz mais qui ne veulent pas se ruiner.

Vous allez pouvoir déchiffrer GB2791QSU-B1

La marque présente cette série comme une « gamme de moniteurs gaming pensée pour répondre aux exigences du jeu compétitif et de l’esport », et « pensée pour les titres compétitifs majeurs tels que Counter-Strike 2, Valorant, League of Legends ou encore Fortnite » ; au moins, c’est clair ! En pratique, ce sont deux écrans de 24,5 pouces et de 27 pouces, le premier en Full HD, le second en WQHD, équipés de dalles Fast IPS. Celles-ci atteignent une fréquence de rafraîchissement maximale de 320 Hz. Quant au temps de réponse, nous sommes sur du 0,4 ms MPRT pour le plus petit, et du 0,6 ms MPRT pour le plus grand.

Caractéristiques GB2591HSU-B1 GB2791QSU-B1 Fréquence de rafraîchissement 320 Hz 320 Hz Temps de réponse 0,4 ms MPRT 0,6 ms MPRT Défintion 1920 × 1080 2560 × 1440 Contraste avancé 80M:1 80M:1 Connectiques HDMI 2.1 1920×1080 @240Hz / DisplayPort 1.4 1920×1080 @320Hz HDMI 2.1 2560×1440 @320Hz (sans A-Sync) / DisplayPort 1.4 2560×1440 @320Hz Haut-parleurs 2 × 4 W 2 × 2 W Fonctionnalités USB HUB x4 (2× Type-A, 2× Type-C), Flicker Free, réduction lumière bleue, compatibilité G-SYNC USB HUB x4 (2× Type-A, 2× Type-C), Flicker Free, réduction lumière bleue, compatibilité G-SYNC

Côté fonctionnalités, ces écrans gèrent NVIDIA G-SYNC via DisplayPort, le HDMI 2.1 avec VRR « Ready for Console », un hub USB x4 (Type-A et Type-C), ainsi qu’un pied ergonomique réglable en hauteur (150 mm). Enfin, les deux modèles intègrent la fonction Black Tuner permettant d’ajuster la luminosité et les détails dans les ombres afin d’aider les psychopathes de Fortnite à mieux repérer leurs prochaines victimes dans les scènes peu éclairées.

Le communiqué ne fixe pas de tarifs recommandés. À défaut, sachez que le GB2591HSU-B1 est vendu 189,95 € chez LDLC, tandis que son grand frère coûte 299,95 €. En pratique, ces écrans sont référencés depuis la mi-janvier.

Nous avons recherché de petites vidéos de présentation pour égayer cet article. Malheureusement, il n’y en a pas. En revanche, nous avons trouvé sur la chaîne officielle celle ci-dessous, mise en ligne il y a six jours. Elle révèle comment lire les références sibyllines des moniteurs de la marque. Elle pourra toujours vous servir à l’avenir et vous fournit les clefs pour déchiffrer GB2591HSU-B1 et GB2791QSU-B1 en toute facilité !