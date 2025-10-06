La gamme Panther Lake se précise à quelques jours de l’annonce officielle

Si tout se passe comme prévu, Intel lèvera publiquement le voile sur Panther Lake le 9 octobre prochain. Mais les participants du Tech Tour 2025 ont déjà assisté au spectacle. À l’approche de cette échéance, les rumeurs se multiplient, et les fuites s’affinent. Les dernières en date, publiées sur Chiphell, précisent les contours de la future gamme Core Ultra 300, la première du segment en 18A.

Des iGPU plus ou moins costauds

Une précédente indiscrétion, corroborée par plusieurs sources, évoquait l’introduction d’une série baptisée Core Ultra X. Néanmoins, il semble que le « X » ait été mal placé. Ces processeurs ne se nommeraient donc pas Ultra X9, X7 ou X5, mais plutôt Core Ultra 9 X388H, Core Ultra 7 X368H, etc. Ces modèles embarqueraient un iGPU plus musclé, doté de 12 cœurs Xe3, contre seulement quatre pour les déclinaisons classiques.

Les versions non-X, mais toujours H, suivraient la logique des Arrow Lake-H. Elles offriraient jusqu’à 16 cœurs CPU, mais se contenteraient de 4 cœurs GPU Xe3. Destinées à être associées à une carte graphique dédiée, elles compenseraient par un nombre accru de lignes PCIe (20 contre 12 pour les autres modèles). La fuite du jour s’étend aussi à la série U, celle des processeurs basse consommation à 15 W de PBP. Ces puces compteraient entre six et huit cœurs CPU, accompagnés de quatre cœurs GPU.

Ainsi dessinée, la gamme supposée Panther Lake comprend douze références. Il est cependant probable que certains processeurs manquent encore à l’appel ; réponse jeudi. Et bien sûr, n'oubliez pas que les Panther cohabiteront avec les Nova Lake à terme. Ceux-là doivent servir sur les deux plateformes (PC portables / fixes).

Processeur P-Cores (Cougar Cove) E-Cores (Darkmont) LP-E Cores (Skymont) Cœurs Xe3 Core Ultra 9 X388H 4 8 4 12 Core Ultra 7 X368H 4 8 4 12 Core Ultra 7 X358H 4 8 4 12 Core Ultra 5 X338H 4 4 4 10 Core Ultra 9 375H 4 8 4 4 Core Ultra 7 355H 4 8 4 4 Core Ultra 7 345H 4 8 4 4 Core Ultra 5 325H 4 4 4 4 Core Ultra 7 360U 4 0 4 4 Core Ultra 5 350U 4 0 4 4 Core Ultra 5 340U 4 0 4 4 Core Ultra 3 320U 2 0 4 4