Lâ€™embellie sur le marchÃ© des GPU se poursuit grÃ¢ce aux ordinateurs portables

Après le rapport sur les ventes de processeurs en 2023, le Jon Peddie Research embraye sur celui consacré aux GPU. Les livraisons sont également au beau fixe, avec une progression de 20 % en glissement annuel.

© Asus

Le gain trimestriel est plus modéré, avec une hausse de 6 %. Toutefois, le JRP note que les ventes entre le 3T et le 4T sont souvent stables (la publication précise que la moyenne décennale est de -0,6 %). Ainsi, l’augmentation observée fin 2023 serait significative d’une reprise. De fait, l'année 2023 a mis fin au déclin du marché des PC observé en 2021 et 2022, avec un début d'année marqué par les livraisons de GPU les plus faibles jamais enregistrées.

Les GPU portés par les ventes de laptops

Les pourcentages évoqués ci-dessus valent pour l’ensemble des solutions graphiques, y compris les iGPU ; il y a donc une certaine corrélation avec les expéditions de processeurs, la plupart étant dotés d’un iGPU. En regardant plus en détail les chiffres communiqués par la société, nous apprenons que les livraisons de cartes graphiques desktop on diminué de 1 % sur un an ; celles des cartes graphiques laptop ont bondi de 32 % en revanche.

Malgré tout, les expéditions de cartes graphiques pour les ordinateurs fixes ont augmenté de 6,8 % par rapport au trimestre précédent. Au cours des cinq prochaines années, le JPR estime que le taux de pénétration des GPU dédiés dans les PC avoisinera les 30 %.

En valeur brute, le marché mondial des processeurs graphiques pour PC a atteint 76,2 millions d'unités au quatrième trimestre 2023. En matière de part de marché, AMD est en recul de 1,4 % par rapport au trimestre précédent, et NVIDIA de 1,36 % ; Intel progresse de 2,8 %. Les trois entreprises se partagent le gâteau avec des portions de 15 %, 18 % et 67 % respectivement.

Néanmoins, vous le constasterez avec la courbe ci-dessous, les livraisons de 2023 restent inférieures à celles des années de la précédente décennie.

L’ère des PC IA s’ouvre en 2024

Au même titre qu’un bon repas doit se conclure par un grand dessert, un rapport du JPR n’est rien sans la conclusion de son président. Ce dernier a donc pris sa plus belle plume pour délivrer le message suivant :

« Le quatrième trimestre est un peu un indicateur pour l'année suivante. Ce trimestre a été haussier, ce qui suggère que 2024 sera une année forte pour le marché des PC. Les fabricants de PC et de CPU lancent ce que l'on appelle le PC IA dans l'espoir de stimuler le marché avec une nouvelle innovation prometteuse. Cela fait plus de dix ans que nous avons des PC capables d’accélérer l'intelligence artificielle, mais la question était (et est toujours) de savoir où se trouve l'IA qu'ils doivent accélérer. Elle arrive, et les premiers modèles d'Adobe, de Microsoft et des fournisseurs de CAO en sont de bons exemples. Mais elle ne sera pas utilisée par le grand public au quotidien avant la fin de l'année au plus tôt. C'est pourquoi nous recommandons de faire preuve de prudence et de tempérer son enthousiasme ».

Effectivement, Meteor Lake, la 14e génération de Core intégrant un accélérateur IA, n’a fait ses débuts que récemment. Chez AMD, les moteurs Ryzen AI ont été inaugurés par les Ryzen 7000 mobiles il y a plusieurs mois, mais ce composant n’est pas encore généralisé à l’ensemble de la gamme. Du côté de Microsoft, le mot à la mode est Copilot ; un assistant IA intégré à Windows 11 (pas dans tous les pays) censé modifier en profondeur notre usage du PC.