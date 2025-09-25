Qualcomm officialise ses Snapdragon X2 Elite et dÃ©voile des mini-PC originaux

La premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration de processeurs Snapdragon X devait inaugurer une nouvelle Ã¨re dans le monde des PC. Elle a indÃ©niablement contribuÃ© Ã fortifier Windows on Arm, mais il faudra Ã©videmment plusieurs gÃ©nÃ©rations pour que ce qui sâ€™apparente encore Ã un feu de paille embrase vÃ©ritablement le marchÃ©. Qualcomm vient dâ€™ajouter du combustible Ã son brasier Ã lâ€™occasion du Snapdragon Summit 2025, en officialisant des nouvelles puces : le Snapdragon X2 Elite Extreme et les Snapdragon X2 Elite. Sur place, la marque a Ã©galement prÃ©sentÃ© plusieurs concepts de mini-PC qui attirent lâ€™Å“il.

Â© Hot Hardware (vidÃ©o plus loin dans l'article)

Des Snapdragon X2 Ã©litistes et Ã trois tÃªtes

Attaquons dâ€™emblÃ©e avec les processeurs. Ces nouveaux venus succÃ¨dent aux Snapdragon X Elite lancÃ©s lâ€™an dernier. Pour lâ€™heure, aucune trace dâ€™Ã©ventuels X2 Plus.

La nouvelle gamme bÃ©nÃ©ficie dâ€™un procÃ©dÃ© de gravure en 3 nm et intÃ¨gre la troisiÃ¨me gÃ©nÃ©ration du CPU Qualcomm Oryon. Le fleuron, le X2 Elite Extreme (X2E-96-100), embarque 18 cÅ“urs avec 53 Mo de cache, dans une configuration 12 + 6 (Oryon Prime / Performance). Il peut atteindre 5,0 GHz en boost sur deux cÅ“urs et exploite un bus mÃ©moire 192 bits offrant une bande passante de 228 Go/s.

Deux modÃ¨les composent la gamme X2 Elite. Le X2 Elite (X2E-88-100) avec 18 cÅ“urs, 53 Mo de cache, une frÃ©quence boost jusquâ€™Ã 4,7 GHz et un bus 128 bits (152 Go/s) ; le X2 Elite (X2E-80-100), un 12 cÅ“urs montant Ã 4,7 GHz en mono-cÅ“ur / 4,4 GHz en bi-cÅ“ur, dotÃ© de 34 Mo de cache et du mÃªme bus 128 bits Ã 152 Go/s.

Tous les processeurs prennent en charge jusquâ€™Ã 128 Go de LPDDR5X-9523 (on-package pour le X2E-96-100) et embarquent le modem 5G Snapdragon X75 (jusquâ€™Ã 10 Gbit/s en tÃ©lÃ©chargement). Le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 sont Ã©galement de la partie.

La partie graphique est assurÃ©e par le GPU Adreno X2-90. Qualcomm revendique une amÃ©lioration de 2,3x des performances par watt par rapport Ã la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration de X Elite. Pour lâ€™IA, les modÃ¨les Extreme comme Elite intÃ¨grent la derniÃ¨re NPU Hexagon, donnÃ©e pour 80 TOPS en INT8. Elle est logiquement apte Ã exÃ©cuter certaines fonctions Copilot+ en local.

Les premiers appareils Ã©quipÃ©s de processeurs Snapdragon X2 Elite sont attendus au premier semestre 2026, avec des designs allant des ordinateurs portables aux PC de bureau compacts.

Un mini-PC palet

Ã€ ce propos, Qualcomm a dÃ©voilÃ© deux concepts de mini-PC qui tranchent avec les boÃ®tiers rectangulaires traditionnels. ExtrÃªmement fins et dÃ©pourvus de ventilateurs, ils reposent sur la technologie AirJet de Frore Systems, une solution thermique Ã semi-conducteurs qui remplace les ventilateurs par des membranes piÃ©zoÃ©lectriques propulsant lâ€™air Ã travers de minuscules Ã©vents.

Le premier concept prend la forme dâ€™un mini-PC disque, Ã peine plus Ã©pais quâ€™une pile de CD (mais Ã la connectique minimaliste). MalgrÃ© sa taille, il embarque un Snapdragon X2 Elite. Le second est un PC tout-en-un dont le boÃ®tier prend place dans la base de lâ€™Ã©cran. Il est amovible et doit permettre des mises Ã niveau.

Ces mini-PC ne sont pour lâ€™instant que des designs de rÃ©fÃ©rence. Rien ne permet dâ€™affirmer quâ€™ils sortiront sur le marchÃ© sous cette forme. Ils apparaissent toutefois dans les rendus officiels de Qualcomm.