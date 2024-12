En tant qu’adeptes du « qui vivra verra », nous trouvons cette controverse un peu vaine ; mais puisque nous avons consacré un papier à ce sujet, quelques mots sur son évolution sont sans doute légitimes. La semaine dernière, nous avons relayé un article de Chosen portant sur un rendez-vous manqué entre Broadcomm et Intel autour du 18A en septembre 2024. Jugeant le nœud encore immature et le rendement de 10 % insatisfaisant (nous l’avons appris par la suite), la cliente avait coupé court aux négociations.

Pat défend son bilan

Pour notre part, nous n’avons pas trouvé que cette information était particulièrement préjudiciable à Intel. Comme nous l’avons écrit, il s’agissait alors des prémisses d’un processus à la pointe ; nous avons prosaïquement conjecturé que les ingénieurs d’Intel ne manqueraient pas de le perfectionner au fil des mois.

Cette donnée a toutefois été largement commentée. Y compris par Pat Gelsinger, le boss déchu d’Intel, entre un X exposant la Psaume 9:1 (Je louerai l'Eternel de tout mon coeur, Je raconterai toutes tes merveilles.) et un autre le Proverbe 3:3 (Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas ; Lie-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur.).

Cet intermède religieux refermé, voici ce qu’en disait l’homme dont l’âme est peut-être liée à Dieu, mais le destin surtout au cours de la Bourse :

Il n'est pas approprié de parler de rendement en pourcentage. Un die de grande taille aura un rendement plus faible, un die de petite taille un pourcentage de rendement élevé. Quiconque utilise le pourcentage de rendement comme mesure de la qualité des semi-conducteurs sans définir la taille de la matrice ne comprend pas le rendement des semi-conducteurs. »

C’était à la fois une intervention générale dans le cadre de ce débat mais aussi une réponse directe à un X de Dan Nystedt stipulant ce qui suit :

Le processus 2nm de TSMC a atteint un rendement de plus de 60 % en production expérimentale, dépassant ainsi les attentes, rapportent les médias citant des sources anonymes de la chaîne d'approvisionnement. La production de masse est prévue pour l'année prochaine. La technologie de fabrication est développée dans l'usine de TSMC à Hsinchu (Baoshan) et, lorsqu'elle sera prête, elle sera également transférée à l'usine de Kaohsiung. Le processus 2nm sera le premier de TSMC à utiliser un nouveau type de transistor, le Nanosheet, plus complexe que les transistors FinFET utilisés dans le 3nm. »

Nos confrères de TechPowerUp y sont également allés de leur commentaire. Un certain AleksandarK a publié hier un éditorial titré Intel 18A Yields Are Actually Okay, And The Math Checks Out dans lequel il explique, en se basant sur le Die Yield Calculator de SemiAnalysis, que calculer le rendement est très complexe, mais qu’en gros, celui d’Intel pour le 18A n’est pas si mauvais, surtout à ce stade.

Nous vous passons l’intégralité de la démonstration pour deux raisons : la première est que n’avons pas grand-chose à ajouter, et qu’en outre, elle est certainement mieux décrite dans l’article source qu’elle ne le serait dans un autre le singeant. La seconde se trouve dans la vidéo ci-dessous, proposée par l’auteur de la chaîne YouTube Le Bon, la Brute et le Geek. Ce dernier revient sur l'exposé de TechPowerUp pour aboutir à l’idée qu’en fait oui mais non, mais surtout peut-être.

Nous nous gardons donc d’entrer, et à plus forte raison de trancher, ces querelles d’experts du process. Soulignons simplement qu’Intel a du temps pour améliorer son 18A avant d’amorcer la production de masse. Et qu’en effet, chi vivrà, vedrà, ou qu’encore, tant pour compenser les versets bibliques précités, qu’en guise de salâm’aleïkoum au nouveau gouvernement qui va se mettre en place en Syrie — le palais de Bachar étant libre —, que pour la rime : « L’Intel 18A ? Inch'Allah ! ».