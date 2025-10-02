Les Panther Lake bientôt révélés, une gamme Core Ultra X dans l’ombre

Intel nous parle depuis des mois de ses futurs processeurs ; la présentation des Panther Lake serait imminente, à en croire plusieurs sources. Parallèlement, l’entreprise semble préparer en coulisses une nouvelle gamme intitulée Core Ultra X.

Made in USA

La firme a lancé sa tournée Tech Tour en Arizona. D’après TrendForce, qui cite le Commercial Times, Intel expédie déjà des lots de puces gravées en 18A à certains clients américains depuis le troisième trimestre ; le déploiement formel des premiers processeurs Panther Lake doit intervenir au quatrième trimestre. Une échéance confirmée par l’Economic Daily News. TweakTown comme TrendForce indiquent qu’Intel lèvera l’embargo sur Panther Lake le 9 octobre.

Intel a décrit le 18A comme sa plus grande innovation en matière de transistors depuis l’introduction du FinFET en production de masse en 2011. Ce nœud combine deux principales technologies : PowerVia (alimentation par l’arrière) et RibbonFET (de type Gate-All-Around, GAA). Par rapport à la génération précédente, le procédé 18A offrirait un gain de 15 % en performance par watt et une hausse de 30 % de la densité des puces. La production de masse prendra racine dans les fabs d’Arizona.

TrendForce rappelle que l’expansion des fabs 52 et 62 en Arizona repose sur un investissement de 32 milliards de dollars lancé en 2021. Précise que la Fab 52, à elle seule, doit atteindre une capacité de 1 000 à 5 000 wafers par mois d’ici la fin de l’année, grimper à 15 000 en 2026, puis culminer à 30 000. D’après des sources industrielles citées par le Commercial Times, cette extension, associée à la politique américaine de tarifs douaniers sur les semi-conducteurs, constitue un atout décisif pour de nombreux acteurs. Ce, malgré un 18A proposant une densité de transistors moindre que certains nœuds concurrents. En juillet dernier, Reuters nous expliquait pourtant que ce node avait du mal à séduire. Quoi qu'il en soit, dans le portefeuille d’Intel, le 18A doit servir de socle à au moins trois gammes : Panther Lake et Nova Lake côté grand public ; Clearwater Forest sur le segment serveur.

À ce propos, Intel préparerait une nouvelle famille Core Ultra X, en parallèle du label Ultra classique. Elle comporterait les Core Ultra X7 368H, Ultra X7 358H, Ultra 5 338H et X9 388H. Ces modèles ont été évoqués par plusieurs sources : par les divulgateurs momomo_us et HXL, et préalablement par realVictor_M, un ancien d’IThome. Les spécifications restent floues, mais il est question de fréquences d’environ 5,0 à 5,1 GHz pour les P-cores et d’un iGPU cadencé jusqu’à 2,5 GHz.

Core i3/5/7/9

Core Ultra 5/7/9

Core Ultra X5/7/9←New — HXL (@9550pro) October 1, 2025

realVictor_M avançait à la mi-septembre que le Core Ultra 7 358H combine 4 cœurs Performance, 8 cœurs Efficient, 4 cœurs Efficient basse consommation et 12 cœurs Xe3 GPU.

Ultra X7 358H= 4P + 8E + 4LPE + 12Xe3？ — 孤城Hardware (@realVictor_M) September 16, 2025

Reste à saisir la signification exacte de la lettre X. Pour certains, elle caractérise un iGPU plus costaud que la moyenne ; pour d’autres, une NPU hypertrophiée. Enfin, le suffixe H des modèles cités plaide plutôt pour un rattachement à Nova Lake, gamme qui aura des PBP plus élevés, qu’à Panther Lake, série davantage orientée vers la frugalité énergétique.