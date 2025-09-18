Des saccades perturbent les PC portables ROG, Asus investigue

Un rapport technique publié sur GitHub par un certain Zephkek vient jeter l’opprobre sur les ordinateurs portables gaming ASUS ROG. Intitulé The ASUS Gaming Laptop ACPI Firmware Bug: A Deep Technical Investigation, il met en lumière des comportements étranges observés sur plusieurs machines de la marque.

Des dysfonctionnements à plusieurs niveaux

Les symptômes listés par la source vont des saccades lors de la lecture de vidéos YouTube, aux bruits parasites dans les appels Discord, en passant par un curseur souris figé par instants ; bref, une expérience ponctuée de microcoupures agaçantes.

Nous vous spoilons la fin, mais la conclusion de Zephkek est sans détour : les causes ne proviennent ni de Windows, ni de pilotes obsolètes, ni d’éventuels bloatware. Pour étayer ses observations, le chercheur a eu recours à LatencyMon, un outil qui mesure la latence des interruptions CPU. Il a ainsi remarqué lors de ses tests que, sur un ROG Zephyrus M16, le CPU 0 pouvait rester bloqué plusieurs dizaines de secondes à traiter des interruptions système. Durant cet intervalle, impossible pour ce cœur d’exécuter la moindre autre tâche, d’où les ralentissements constatés. La source souligne que les autres cœurs restent en grande partie épargnés ; en conséquence, « il ne s’agit pas d’un échec de répartition de charge, mais bien d’un processus verrouillé sur un seul cœur ». Constat similaire avec un Scar de 2022.

En ligne de mire, l’implémentation ACPI.sys, un module qui fait le lien entre firmware et système d’exploitation pour tout ce qui touche à la gestion d’énergie, à la détection de périphériques ou aux rapports thermiques. Le code AML (ACPI Machine Language) d'Asus induirait un traitement inefficace et mal calibré.

Autre bizarrerie pointée du doigt : la gestion du MUX switch, censé orchestrer la bascule entre iGPU et GPU dédié selon les scénarios d’usage. En pratique, lorsqu’un écran externe est connecté, seul le dGPU est activé — ce qui est logique. Mais ici, le firmware s’obstine à l’allumer et l’éteindre toutes les 30 à 60 secondes, comme s’il ignorait qu’il devait rester actif. Zephkek précise que les contrôles de cohérence du matériel refusent ces commandes absurdes, mais que ces tentatives avortées « provoquent des pics de latence, entraînant des coupures audio, du lag dans les entrées et une dégradation progressive des performances ».

L’auteur note que ses observations ne sont ni nouvelles ni isolées. Des témoignages d’utilisateurs évoquant des symptômes identiques — forte latence DPC liée à ACPI.sys, saccades périodiques et grésillements audio — s’accumulent depuis au moins 2021, sur l’ensemble de la gamme de portables gaming d’Asus. Concrètement, des modèles sortis entre 2021 et 2024, qu’ils soient Strix, Scar ou Zephyrus, seraient touchés.

Face à ces accusations, Asus a annoncé qu’une enquête interne était en cours.