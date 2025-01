Les Ryzen retrouve un Raphael, déclassé sous une tente de camping

no ragotz

Étoffer son catalogue CPU en soum soum, comme ne disent plus les jeunes, c’est une manœuvre assez courante chez AMD. Pour l’illustrer, nous invoquerons, parmi bien d’autres, le Ryzen 5 7500F. Ce processeur, lancé sur le marché asiatique à l’été 2023, avait finalement gagné discrétos le Vieux Continent afin de s’y établir en tant que plus frêle des Ryzen 5 Raphael. Bon, nous n’allons pas vous la faire, le choix de cette puce n’est pas totalement anodin. Nous allons en effet vous parler ici d’un autre Ryzen de la même espèce, à savoir le Ryzen 5 7400F. Le leaker @Olrak29 s’est aperçu de l'existence de ce nouveau venu.

La qualité est pourrie, mais celle de la vidéo de 2005 aussi ; au moins, vous n'avez pas le son.

Le plus mauvais des Raphael

Nous ne l’avons trouvé chez aucun détaillant français pour le moment. Mais ce Ryzen 5 7400F est bien répertorié sur le site d’AMD avec une disponibilité générale « Global ».

C’est un classique 6 cœurs / 12 threads, sous architecture Zen 4 donc, et en socket AM5. Il conserve les 32 Mo de cache L3 de son grand frère. Avec une fréquence de base de 3,7 GHz et une fréquence Boost de 4,7 GHz, il remplace ce dernier à la place du Raphael le plus indolent.

D’autre part, le TDP est toujours de 65 W ; nous restons face à un CPU déverrouillé, donc acceptant l'overclocking et prenant en charge les options d'overclocking Precision Boost Overdrive et AMD EXPO (pour la mémoire). Enfin, sa page nous confirme qu’il est livré avec un ventirad Wraith Stealth.

Ryzen 5 7400F © AMD

L’intérêt d’une telle puce en entrée de gamme peut sembler assez limitée de prime abord, du fait de son appartenance à la première salve de puces AM5. Contrairement aux nombreux Ryzen 5000 AM4 lancés ces derniers mois, il n’a pas vocation à garantir une mise à jour générationnelle sur une plateforme largement distribuée. Nous supposons que beaucoup de clients disposés à investir dans l’AM5 en 2025 (donc à acquérir CPU, carte mère, modules RAM...) partiront soit sur un Ryzen 5 de la dernière génération (Ryzen 9000 Zen 5), soit sur un Ryzen 7000 un peu plus haut de gamme. N’empêche, ce Ryzen 5 7400F devrait toutefois garantir un ticket d’entrée moins élevé qu’actuellement pour une puce AM5 avec 32 Mo de cache L3, et rendre caduque l’offre Ryzen 5 7500F.

Chez TopAchat, qui pratique des prix un peu moins élevés que LDLC, cette puce est la troisième la plus accessible en AM5. Affichée à 179,99 euros, elle est supplantée par le Ryzen 5 8500G (166,99 euros) et la version trail du Ryzen 5 8400F (129,99 euros ; c’est 182,99 euros pour la version standard). Néanmoins, ces deux références possèdent 16 Mo de cache L3.

Il faut consentir à débourser 212 euros pour retrouver un Ryzen avec une quantité de cache L3 plus conséquente en la présence du Ryzen 5 7600. Bref, vous voyez où nous voulons en venir : le Ryzen 5 7400F pourrait permette d’abaisser de quelques euros la proposition à 32 Mo de cache L3 en AM5.

Processeur CPU Fréquence Boost TDP Cache (L2+L3) Ryzen 9 7950X3D 16C/32T 5,7 GHz 120W 144 Mo Ryzen 9 7950X 16C/32T 5,7 GHz 170W 80 Mo Ryzen 9 7900X3D 12C/24T 5,6 GHz 120W 140 Mo Ryzen 9 7900X 12C/24T 5,6 GHz 170W 76 Mo Ryzen 9 7900 12C/24T 5,4 GHz 65W 76 Mo Ryzen 7 7800X3D 8C/16T 5,0 GHz 120W 104 Mo Ryzen 7 7700X 8C/16T 5,4 GHz 105W 40 Mo Ryzen 7 7700 8C/16T 5,3 GHz 65W 40 Mo Ryzen 5 7600X3D 6C/12T 4,7 GHz 65W 102 Mo Ryzen 5 7600X 6C/12T 5,3 GHz 105W 38 Mo Ryzen 5 7600 6C/12T 5,1 GHz 65W 38 Mo Ryzen 5 7500F 6C/12T 5,0 GHz 65W 38 Mo Ryzen 5 7400F* 6C/12T 4,7 GHz 65W 38 Mo

* Nouveau cancre de la classe Raphael