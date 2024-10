Avec l’AGESA 1.2.0.2, AMD chouchoute ses Ryzen 9000

Cela ne vous aura pas échappé, les cartes mères X870 et X870E sont commercialisées depuis hier. Pour l’occasion, nous vous avons proposé un test de l’Asus ROG Crosshair X870E Hero. Ces cartes mères en AM5 viennent accompagner, avec un petit train de retard, les premières puces Zen 5 desktop, c’est-à-dire les Ryzen 9000X (disponibles depuis le mois d’août). Conjointement aux nouveaux chipsets, AMD a dégainé un AGESA 1.2.0.2. Cette version incorpore plusieurs fonctionnalités ayant périodiquement émergé au cours des semaines précédentes. Voici donc un passage en revue des principales améliorations.

Un cTDP à 105 W pour les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X

L’une des mesures phares est bien sûr la prise en charge complète d'un mode à 105 W de TDP pour les Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X, lesquels sont réglés par défaut à 65 W. Ce paramétrage a donc bien l’aval officiel d’AMD ; il n’annule pas la garantie. Selon l’entreprise, ses Ryzen sont tout à fait aptes à fonctionner à un tel cTDP. De fait, c’était la valeur standard pour les Ryzen 5 et Ryzen 7 de la précédente série X.

Les premiers retours évoquaient un gain de l’ordre de 10-15 % environ dans les applications multi-threadées. AMD prend la fourchette la plus basse. La société promet jusqu’à 10 % de performance supplémentaire (dans Cinebench R23 en l’occurrence). Une hausse pour le moins modérée au regard de la rehausse du TDP (+61,5 %). La différence dans les jeux s'annonce minime.

Les Ryzen 9 ne souffrent plus d'une latence élevée

AMD s’est également penchée sur le problème de la latence élevée entre deux CCD — donc limité aux Ryzen 9. La société explique qu’il « était principalement dû à des cas particuliers où il fallait deux transactions pour lire et écrire, lorsque les informations étaient partagées entre des cœurs situés sur différentes sections d'un processeur Ryzen 9000 ». La nouvelle mise à jour du BIOS réduit de moitié le nombre de transactions.

AMD prévient que ce changement n’induit pas de « différence notable dans la grande majorité des applications », mais que « les utilisateurs peuvent constater une certaine amélioration dans les jeux sensibles à la latence et fortement threadés et qui déclenchent pas le stationnement des cœurs » (le stationnement des cœurs est la traduction de CPU Core Parking ; c’est un mécanisme de désactivation de certains cœurs CPU lorsqu'ils ne sont pas utilisés dans une optique d’économie d’énergie). La fin de paragraphe qui suit n’apparaît pas sur le site de l’entreprise, mais à en croire plusieurs sites ayant cité des extraits, parmi lesquels TechPowerUp, les titres Metro, Starfield, et Borderlands 3 ainsi que le benchmark 3DMark Time Spy bénéficient de cette réduction de latence.

Support de la DDR5-8000 via EXPO

Côté mémoire, AMD a également annoncé la prise en charge des kits de mémoire DDR5-8000 EXPO avec sa nouvelle version AGESA. Elle précise que « cette vitesse d'horloge plus élevée est le point où le ratio de mémoire 1:2 peut commencer à se renverser pour un résultat positif, et cela peut se refléter dans certains jeux sensibles à la latence » ; prévient que « la DDR5-8000 n'est pas pour tout le monde, mais une excellente option pour les enthousiastes et les overclockeurs qui veulent pousser leurs systèmes jusqu'à leurs limites ».

Généralisation des optimisations de prédiction de branchement sous Windows 11

Ce n’est pas un changement spécifique à l’AGESA, mais plutôt à Windows 11 : l’amélioration de la prédiction de branchement pour Windows 11 23H2 et Windows 11 24H2 n’est plus optionnelle depuis la KB5041587. Selon des mesures indépendantes, ces optimisations aboutissent à des hausses non négligeables dans certains jeux. Notez qu'elles englobent plusieurs générations de Ryzen (jusqu'à Zen 3).

Caractéristiques chipsets AM5

Pour finir, vous trouverez un diagramme fonctionnel du chipset X870E dans notre test de l’Asus ROG Crosshair X870E Hero. Nous ajoutons celui du chipset X870 dans cette actu, ainsi que deux tableaux : l’un détaille les caractéristiques générales des chipsets série 800, l’autre celles de l’ensemble des chispets AM5.