Les cartes mÃ¨res B850 sont prÃªtes, mais vous allez devoir encore patienter

AMD a présenté officiellement son chipset B850 en juillet dernier, mais vous ne pourrez acquérir des cartes mères basées sur celui-ci qu’à partir de l’année prochaine. En effet, l’entreprise est soupçonnée de faire patienter la majorité des clients jusqu'au CES 2025 (qui se déroulera du 7 au 10 janvier 2025) pour donner le coup d’envoi des ventes. Pourtant, ces cartes mères seraient déjà les starting-blocks (ou dans les blocs de départ si vous préférez) chez quelques revendeurs ; et certains chanceux n’ont pas besoin de patienter encore au moins cinq semaines pour mettre la main dessus.

B850 © VideoCardz

B650 vs B850

Un lecteur de VideoCardz, qui réside dans un pays volontairement dissimulé, a fait parvenir à nos confrères deux photographies. Il s’agit d’une carte mère au format micro-ATX ; plus précisément, d’un modèle Gigabyte B850M AORUS ELITE WIFI6E ICE. Pas grand-chose à dire sur cette carte. Toute blanche, elle respecte les codes de la série ICE de la marque. Et en tant que référence destinée à accueillir un processeur Ryzen 7000, Ryzen 8000G ou Ryzen 9000 (ou carrément le Ryzen 7 9800X3D, soyons fous), elle expose son socket AM5 et ses quatre emplacement mémoire DDR5.

La même, mais emballée © VideoCardz

Nous verrons quels seront les arguments d’AMD et des fabricants pour vous convaincre d'acheter une carte mère B850 plutôt que B650. Objectivement, la seule distinction notable semble l’interface PCIe 5.0 x4 obligatoire pour le SSD NVMe (elle est optionnelle avec les cartes mères sur chipset B650).

Les cartes mères B850 devraient au moins combler un peu les écarts de prix. Actuellement, sur un site comme TopAchat, la carte mère X870 la moins onéreuse coûte 254 euros. Les cartes mères B650M sont disponibles à partir de 103 euros avec le M.2 en PCIe 4.0 ; 115 euros avec un M.2 en PCIe 5.0.

Chipset PCIe GPU NVMe (PLUS PCIe GPP, jusqu’à) Lignes PCIe totales / PCIe 5.0 OC processeur Ryzen OC mémoire DDR5 (Support AMD EXPO) X870E 1x16 ou 2x8

PCIe 5.0 1x4 PCIe 5.0 plus 4x PCIe GPP 44/24 Oui Oui X870 1x16 ou 2x8

PCIe 5.0 1x4 PCIe 5.0plus 4x PCIe GPP 36/24 Oui Oui B850 1x16 ou 2x8

PCIe 4.0 1x4 PCIe 5.0 36/4 Oui Oui B840 1x16

PCIe 4.0 1x4 PCIe 4.0 34/0 Non Oui X670E 1x16 ou 2x8

PCIe 5.0 1x4 PCIe 5.0 plus 4x PCIe GPP 44/24 Oui Oui X670 1x16 ou 2x8

PCIe 4.0 1x4 PCIe 5.0 plus 4x PCIe GPP 44/8 Oui Oui B650E 1x16 ou 2x8

PCIe 5.0 1x4 PCIe 5.0 plus 4x PCIe GPP 36/24 Oui Oui B650 1x16 ou 2x8

PCIe 4.0 1x4 PCIe 4.0 (PCIe 5.0 Optionnel) 36/0 Oui Oui A620 / A620A 1x16

PCIe 4.0 1x4 PCIe 4.0 32/0 Non Oui PRO 665* 1x16 ou 2x8 PCIe 4.0 1x4 PCIe 4.0 (PCIe 5.0 Optionnel) 36/0 Non Non PRO 600* 1x16 ou 2x8 PCIe 4.0 1x4 PCIe 4.0 plus 4x PCIe GPP 28/0 Non Non

Chipset SUPERSPEED USB 5 Gbit/s (USB 3.x Gen 1) SUPERSPEED USB 10 Gbit/s (USB 3.x Gen 2) SUPERSPEED USB 20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2) Ports SATA max (ou PCIe 3.0, jusqu’à) USB 4.0 X870E 2 12 2 8 Standard X870 1 6 1 4 Standard B850 1 6 1 4 Optionnel B840 2 2 - 4 Optionnel X670E 2 12 2 8 Optionnel X670 2 12 2 8 Optionnel B650E 1 6 1 4 Optionnel B650 1 6 1 4 Optionnel A620 / A620A 2 2 - 4 Optionnel PRO 665* 1 6 1 4 Optionnel PRO 600* 0 0 0 0 Optionnel

* OEM seulement