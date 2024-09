Avec les cartes mères X870, MSI met à jour son interface : place à Click BIOS X

L’arrivée des cartes mères X870 inspire décidément MSI. La Micro-Star International avait déjà choyé ses modèles en les équipant d’un connecteur huit broches supplémentaire ; voici qu'elle les égaye d’une nouvelle interface BIOS appelée Click BIOS X.

© VideoCardz

Du rouge à l'ocre ?

Cela faisait plusieurs années (2015 sauf erreur de notre part) que le Click BIOS 5 régissait les cartes mères de MSI — du moins, pour les références pour lesquelles il n’a pas été écarté faute de puce EEPROM de capacité suffisante. La MSI Z790 Project Zero par exemple, carte que nous avons testée il y a peu, exploite cet éprouvé Click BIOS 5.

Seulement rien n’est immuable dans la vie, y compris les interfaces BIOS. Le site ITHome rapporte donc que les cartes mères PRO X870-P WIFI, MAG X870 TOMAHAWK WIFI et MPG X870E CARBON WIFI Dark, qui sont proposées en précommandes depuis le 23 septembre (la sortie effective étant prévue pour le 30 septembre), sonnent le glas de Click BIOS 5 et étrennent Click BIOS X.

Vous allez en avoir confirmation avec les captures d’écran disponibles ci-dessous, nous sommes sur face à un design plus épuré qu’autrefois, peut-être moins bling-bling ou kéké tuning, sans pour autant être austère. Après, sachant que l'interface offre cinq thèmes distincts, les visuels ne montrent possiblement qu’une facette.

Click BIOS X vs Click BIOS 5

La source parle d’un design ESA, pour Enhanced System Architecture, offrant des améliorations substantielles à la fois au niveau de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Concernant les fonctionnalités, elle met en avant des options d’overclocking en un clic estampillées GAMING BOOST, AI BOOST et bien sûr des habituels profils EXPO / XMP. Il est aussi question d’une commande SMART conçu pour exécuter des actions personnalisées. Bien entendu, il est toujours possible de basculer entre les modes simple et avancé.

Ce Click BIOS X n’est pas prévu pour être chasse gardée des cartes mères AM5. MSI prévoit également de les utiliser pour la plateformes Intel LGA-1851. Les premières références Z890 débarqueront en même temps que les Arrow Lake-S, soit en octobre (le 24 si tout se passe bien).