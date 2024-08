Windows 11 24H2 : game-changer pour les joueurs ?

no ragotz

À la rentrée, Microsoft déploiera Windows 11 24H2. Au-delà des changements opérés au niveau du Panneau de configuration, cette version du système d'exploitation améliore les performances de plusieurs architectures CPU dans les jeux vidéo selon des examens réalisés par HardwareUnboxed et KitGuruTech.

La version d'AMD

À vrai dire, ce n’est pas une révélation inédite. Vous l’aurez noté dans les tests des Ryzen 5 9600X / Ryzen 7 9700X ainsi que des Ryzen 9 9900X / Ryzen 9 9950X, les prestations ne sont pas toujours au niveau de celles promises par AMD.

L’entreprise a tenté d'expliquer pourquoi dans un article titré Ryzen 9000 Series Community Update: Gaming Performance publié mercredi dernier. Dans les grandes lignes, les processeurs Zen 5 exploitent une prédiction de branchement plus étendue qu’auparavant et des optimisations du code qui seront exploitées par Windows 11 24H2.

À ce propos, la société écrit que « le code de prédiction de branchement optimisé spécifique à AMD sera disponible dans Windows 11, version 24H2 en avant-première via le programme Windows Insider (Release Preview Channel - Build 26100) ». Elle précise que sa « méthodologie de test automatisée a été exécutée en mode « Admin », ce qui a produit des résultats qui reflètent les optimisations du code de prédiction de branchement non présentes dans la version de Windows que les évaluateurs ont utilisée pour tester la série Ryzen 9000 ».

Concrètement, pour le Ryzen 9 9950X, AMD revendique les écarts suivants entre Windows 11 24H2 et 23H2. L’entreprise précise néanmoins que « Zen 5 bénéficiera de la plus grande amélioration, mais [que] cette mise à jour de Windows améliorera également les performances de Zen 4 et Zen 3 ».

Jeu Ryzen 9 9950X

24H2 Ryzen 9 9950X

23H2 Différence Far Cry 6 183 162 13,00 % Cyberpunk 2077 200 188 7,00 % Hitman 3 358 347 3,00 % Watch Dogs: Legion 165 165 Pas de changement Cinebench 2024 Single Thread 140 140 Pas de changement Procyon Office 10288 9829 6,00 %

Le constat de tests indépendants

HardwareUnboxed et KitGuruTech ont donc testé la mise à jour 24H2 de Windows 11 avec différents processeurs, y compris des puces Intel. Selon les mesures de HardwareUnboxed, dans l'ensemble, la version 24H2 montre une amélioration moyenne de 10 % sur 40 jeux en 1080p pour le 7700X, et de 11 % pour le Ryzen 7 9700X. Sauf erreur de notre part, le GPU mis à contribution n’est pas précisé, mais nous suspectons une GeForce RTX 4090 comme de coutume.

Ce sont des gains bienvenus dans les deux cas. En revanche, n'en déplaise à AMD, ils ne bouleversent pas l’écart qui sépare les deux processeurs. La hiérarchie s’inverse dans un seul jeu, Party Animals.

Pour les puces Intel, l’apport de Windows 11 24H2 est moins évident : il est flagrant en 1080p / Ultra dans Gears 5, où la fréquence d’images par seconde moyenne passe de 191 à 238 avec le Core i5-14600K, mais inexistante dans Borderlands 3.

Les conclusions de KitGuruTech sont similaires. Elles englobent cependant moins de jeux et se bornent aux Ryzen. Enfin, soulignons tout de même qu'un CPU récent est rarement le facteur limitant dans un jeu ; qu'en pratique, passer de 365 IPS à 435 dans Party Animals ne change pas grand-chose...