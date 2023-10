Project Zero : MSI liste des cartes mères sans connecteurs apparents

On râle assez souvent dans nos colonnes du manque d'innovation chronique des constructeurs / assembleurs de composants, alors pour une fois qu'un acteur, qui plus est n'est pas franchement le plus réputé pour ses prises de risques, amorce un peu de changement : on le souligne et on applaudit. Il s'agit ici du Project Zero, aperçu lors du dernier Computex et teasé depuis mai 2022 — ah quand même ! —, cousin de la même amorce chez Gigabyte et de son Project Stealth, et d'une tentative d'unification sous la houlette d'un autre projet, le DIY-APE immiscé par Asus, censé aboutir sur un moshup de constructeurs sur le sujet dont on n’a pas vraiment de nouvelles depuis fin 2022, mais qui pourrait, en unifiant intelligemment les emplacements, faciliter grandement les fabricants de boitiers. Au moins, les services marketing se font plaisir avec tous ces projects machin. Il faut dire que depuis quelques années à présent, le look a bien pris le pas dans les setups et qu'en étant franc, c'est plutôt agréable de boucler un montage qui en plus de répondre à un besoin marque également le pas côté esthétisme.

Sinon, vous pouvez essayer le camouflage naturel, ça donne aussi des résultats... Quoique.

Pour rappel, l'idée derrière tous ces projets à d'inverser un pan de la connectique essentielle de la carte mère, voire la totalité, à l'arrière du PCB de celle-ci : en tête de pont les connecteurs d'alimentation (24-pins ATX comme les 8-pins CPU auxiliaires), les prises SATA qui ne servent de moins en moins à quelque chose, les headers de ventilateurs ou encore les headers USB. Techniquement, c'est un jeu d'enfant, la plupart des PCB étant déjà percés de part et d'autre sur ces types de connecteurs ; il ne reste plus qu'à inverser leur implantation physique avant soudure.

De quoi aboutir à un résultat visuel où il ne restera plus que les câbles du cooling CPU ou d'alimentation de la carte graphique, même si Asus voudrait bien tenter un truc sur le sujet auquel on ne prédit pas un grand avenir et qui pourtant ne manque pas d'intérêt. Un résultat que l'on peut approcher sur certains boitiers comme la série H de chez NZXT (ou des derniers H5 ici) et sa bande latérale proéminente en acier couleur châssis camouflant plutôt bien la dose de câbles connectée à la mobo. Car oui, la compatibilité des boîtiers : c'est le gros os d'une telle entreprise. Compte tenu de l'épaisseur des dits connecteurs, même s'ils sont coudés, il faudra que la boiboite dispose de découpes prévues pour ces passages de câbles.

Sinon, il vous reste la scie cloche pour les plus aventuriers ou le dremel... Ce qui rappellera surement aux plus âgés d'entre vous quelques expériences plus ou moins foireuses quand les boitiers disposaient au mieux d'une extraction arrière 80x80 mm, rien dessus, pas grand-chose devant, rien en latéral. La même époque où pour overclocker votre Atlhon ou Duron, vous deviez dessiner au crayon à papier entre deux ponts L1. Des pionniers, qu'on vous dit !

La B650m Project Zero, qui parce qu'elle est timide vous tourne le dos.

Bref, revenons à nos projets, du moins au project zero. Pas moins de trois cartes mères se retrouvent désormais listées, laissant penser que si MSI ne prend pas trop de risques avec ces modèles, la firme est vraiment partante pour la grande aventure ou peut-être la grande vautrade. Ce qui laisse de fait penser à une disponibilité prochaine, en revanche coté comptabilité boital il faudra checker cela par vous-même. On retrouve ainsi une B650M project zero sur socket AM5 ; une B760M project zero sur LGA 1700 et une plus véloce Z790 project zero sur LGA...bon vous savez, pas encore officielle, mais spottée sur X :