Des Ryzen 9000 plus puissants mais aussi plus vigoureux grâce à l’AGESA 1.2.0.2

L’AGESA 1.2.0.2 est décidément aux Ryzen 9000 ce que l’EPO était à certains coureurs cyclistes des années 2000 : une potion capable de décupler les capacités. Nous savons depuis quelques semaines qu’il permet aux Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X de ressembler davantage à un Chris Froome au sommet de sa gloire — celui de l’époque où il ne carburait pas vraiment au fromage AOP — qu’à un Thibaut Pinot poussif, en autorisant un TDP rehaussé de 65 W à 105 W. Pour les Ryzen 9, cet AGESA 1.2.0.2 semble gommer les latences élevées.

Pas une illustion d'optique © HardwareLuxx

Sus à la latence !

C’est la conclusion de deux examens ; l’un mené par HardwareLuxx, l’autre par domdtxdissar (un membre des forums Overclock.net). Les deux sources ont utilisé un firmware AGESA 1.2.0.2 ; ASUS a commencé à le déployer pour ses cartes mères de la série 600.

Notre confrère de HardwareLuxx avait relevé plus de 200 ns de latence entre les deux CCD de son Ryzen 9 9950X lors de son test initial. Cette valeur était plus élevée que pour des processeurs d’anciennes générations : la latence avoisinait les 80 / 85 ns pour les Ryzen 9 5950X et Ryzen 9 7950X. Avec l’AGESA 1.2.0.2, Andreas Schilling obtient désormais 95 ns pour son Ryzen Zen 5.

Constat similaire chez domdtxdissar. Le logiciel CapFrameX core-to-core latency tool mesure 75 ns de latence contre environ 180 ns auparavant. Ces données valent également pour un Ryzen 9 9950X, ici installé sur une carte mère ASUS ROG Crosshair X670E Gene.

AGESA 1.2.0.1 au-dessus, AGESA 1.2.0.2 au-dessous

Cette réduction de la latence aboutit donc à des mesures proches de celles constatées pour les précédentes générations. Notez néanmoins qu’elles ne concernent que la communication entre cœurs de différents CCD. À ce titre, elle ne vaut donc que pour les Ryzen 9, seuls processeurs à posséder une telle paire, officiellement (par le passé, AMD a bien commercialisé des Ryzen 5 et Ryzen 7 ainsi dotés, des rebuts de Ryzen 9 ; mais cette pratique reste marginale).

Pour l’utilisateur lambda, il est probable que cette baisse de latence n’ait pas une énorme incidence. Elle s’annonce en revanche plus bénéfique pour des processeurs surchargés de cœurs CPU, donc de CCD, tels que les EPYC. C’est d’ailleurs peut-être la raison pour laquelle AMD a entrepris de la minimiser dès à présent. Ceci dit, certains observateurs considèrent que le problème n’était en réalité par la latence inter-CCD, mais juste sa mesure dans les benchmarks.

Quoi qu’il en soit, AMD n’a rien communiqué à ce propos. L’AGESA en question est défini par un vague « Improve system performance ».