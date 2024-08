Surprise, les optimisations galvanisant les Ryzen intègrent Windows 11 23H2 dès à présent

Vous avez été plusieurs à réagir à l’article consacré aux performances boostés des Ryzen sous Windows 11 24H2 induites par un code de prédiction de branchement optimisé, en vous demandant ce que foutait Microsoft. Finalement, l’entreprise a apporté ces optimisations dans la version 23H2 de son système d’exploitation. Vous pouvez donc en profiter dès maintenant si votre ordinateur fonctionne sous Windows 11.

© Hardware Unboxed

Une histoire de branchement...

Un représentant d’AMD a fait parvenir ce message à plusieurs sites anglo-saxons ; en voici la traduction :

Nous voulions vous informer que l'optimisation de la prédiction de branchement implémentée dans Windows 11 24H2 a maintenant été rétroportée dans Windows 11 23H2. Les utilisateurs doivent rechercher la KB5041587 sous Windows update > Advanced options > Optional updates. Nous nous attendons à ce que l'amélioration des performances soit très similaire entre 24H2 et 23H2 avec la KB5041587 installée.

Nous ne l’avions pas fait dans le précédent papier, mais il n’est sans doute pas inutile de préciser ce qu’est une prédiction de branchement. Dans le domaine de l’informatique, ce concept ne désigne pas l’idée susceptible de germer dans l’esprit d’un électricien travaillant dans un logis face à une prise électrique : « Diantre ! il s’avère que cette prise électrique du salon est idoinement située pour un setup TV ; ou bien une configuration gamer ultra-performante équipée d'une GeForce RTX 4090 et d'un Ryzen 9 9950X. Je prédis (ou suppute si vous préférez) qu'elle alimentera un tel dispositif ! »

En informatique, Wikipedia, l’encyclopédie libre que nous prenons la liberté de citer, nous apprend que « la prédiction de branchement est une fonctionnalité d'un processeur qui lui permet de prédire le résultat d'un branchement ». Vous voilà plus avancé... non ?

Alors la suite explicite que « cette technique permet à un processeur de rendre l'utilisation de son pipeline plus efficace. Avec cette technique, le processeur va faire de l’exécution spéculative : il va parier sur le résultat d'un branchement, et va poursuivre l’exécution du programme avec le résultat du pari. Si le pari échoue, les instructions chargées par erreur dans le pipeline sont annulées ».

Quant à ce fameux branchement, Wikipedia toujours, précise qu’en informatique, ce terme ne désigne pas l'encastrement d'une (ou de plusieurs) fiche mâle dans une prise femelle, mais « une instruction consistant à modifier le flot de contrôle d'un programme, en lui faisant exécuter une instruction indiquée dans le code de l'instruction de branchement au lieu de l'instruction qui suit séquentiellement. »

Vous trouverez d’autres formulations de la même idée sur des sites tels que Techno-Sciences.net. La prose Wikipedia nous semble néamoins la plus limpide. Après, si le cœur vous en dit, vous pouvez toujours éplucher les neuf pages d'un sujet Algorithmique et prédiction de branchement de l'agrégation d’informatique disponible sur le site agreg.info.org.

À propos de « l’amélioration des performances » vantée par AMD, elle a été quantifiée à la fois par l’entreprise et par des confrères vidéastes, notamment par celui de Hardware Unboxed. Son examen a révélé une hausse moyenne de 11 % des IPS dans un panel de 40 jeux pour le Ryzen 7 9700X, et de 10 % pour le Ryzen 7 7700X de précédente génération. De fait, AMD revendique des gains pour les puces Zen 3, Zen 4 et Zen 5. Bref, empressez-vous de télécharger cette KB5041587 pour transfigurer votre CPU Ryzen.