MSI ajoute un connecteur 8 broches supplémentaire sur ses cartes mères X870(E)

S’il y a bien un domaine où les acteurs ne semblent pas trop concernés par un impératif de sobriété énergétique, c’est celui des ordinateurs fixes. Tandis que NVIDIA est accusée de préparer des GeForce RTX 5090 et RTX 5080 particulièrement voraces, voici que MSI se décide à ajouter un connecteur 8 broches supplémentaire sur ses cartes mères X870 et X870E.

Un truc en plus

Contrairement à l’ATX12VO d’Intel, l’ambition n’est pas de supplanter le traditionnel connecteur 24 broches des cartes mères, mais plutôt d’y adjoindre une connecteur 8 broches. D’ailleurs, dans un article de blog qui détaille cet ajout, la Micro-Star International écrit qu’il faut considérer cette prise comme « une source d’énergie supplémentaire pour votre carte mère ».

La marque écrit :

Considérez-le comme une source d'énergie supplémentaire pour votre carte mère. L'alimentation 12V du système sur le connecteur d'alimentation 24 broches de la carte mère gère essentiellement l'interface PCIe, les ventilateurs et les accessoires RGB. Cependant, l'alimentation PCIe supplémentaire garantit que tout fonctionne correctement lorsque votre PC est poussé à la limite, par exemple lorsque vous exécutez des jeux très intensifs graphiquement ou que vous maximisez la dissipation du ventilateur pour des performances extrêmes.

Factuellement, l’entreprise allègue que ce connecteur délivre jusqu’à 252 W de surplus à la carte mère. Ajoutés aux 168 W du port 24 broches, cet ajout aboutit à une puissance totale de 420 W allouée à la carte mère.

Nous sommes assez dubitatifs sur la pertinence d’un tel ajout. Si l’on se réfère à la fiche technique de la plupart des ventilateurs de boîtiers en 120 et 140 mm, ces derniers ont des puissances inférieurs à 5 W. Et pour un produit tel que le MasterLiquid 360 Atmos, Cooler Master renseigne 3,84 W pour la pompe. Concernant les SSD PCIe Gen 5, ils engloutissent une quinzaine de watts dans le pire des cas. Concernant le GPU, son port PCIe peut officiellement fournir 75 W, mais l’essentiel de sa puissance provient naturellement de ses propres connecteurs d’alimentation — d’autant plus dans le cas d’une GeForce RTX 4090, choisie comme exemple par MSI. Enfin, pour alimenter le CPU, les quatre cartes mères de MSI qui composent actuellement la série X870E / X870 possèdent toutes deux 8 broches.

Voici un extrait du laïus pas-du-tout-orienté :

Cette puissance supplémentaire vous permet de jouer plus intensément, de travailler plus intelligemment et de repousser les limites de votre PC sans vous soucier des coupures de courant ou de l'instabilité du système [...]. Prenons la carte mère MAG X870 TOMAHAWK WIFI comme exemple de la façon dont MSI repousse les limites de la performance pour les utilisateurs exigeants. Imaginez que vous l'associiez avec le puissant processeur AMD Ryzen 9 9950X au côté du GPU GeForce RTX 4090 SUPRIM X 24G à la pointe de la technologie. À charge maximale, ces composants demandent beaucoup de puissance. Habituellement, le connecteur d'alimentation 12V à 24 broches de la carte mère ne peut fournir qu'un maximum de 168W. Si cela peut suffire pour les opérations de base, c'est insuffisant lorsqu'il s'agit de tout pousser à son maximum — surtout avec des ventilateurs, un éclairage RGB et un GPU bestial comme la 4090 connecté.

Comme rapporté plus haut, aux dernières nouvelles, tout Ryzen 9 9950X qu’il est, le CPU a ses propres sources d’alimentation ; et la carte graphique, toute GeForce RTX 4090 qu’elle est, les siennes également.

Bref, tout ceci ressemble beaucoup à une manœuvre marketing servant à justifier l’existence des cartes mères X870 / X870E. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez très bien vous contenter d’une carte mère de série 600 pour y installer un Ryzen 9000. Au passage, dans un autre article, MSI a rappelé les spécificités de chaque chipset 800 ; vous les trouverez ci-dessous. La première vague de cartes mères AM5 de nouvelle génération déferlera le 30 septembre prochain sur les étals des détaillants.

Spécifications chipsets AM5 série 800 (X870E, X870, B850 et B840) © MSI