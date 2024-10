La GeForce RTX 4090 desktop intègre un PC portable de 8 kg

no ragotz

Entre l’accumulation de consoles portables (Steam Deck, Asus ROG Ally, les nombreux modèles AyaNeo et GPD, etc.) et les traditionnels ordinateurs portables, le jeu en mode nomade est redevenu très facile d’accès. Seulement lorsqu’il s’agit de jouer, rien ne vaut, en 2024, une GeForce RTX 4090 desktop (surtout avec un tout petit écran comme ici...). C’est en tout cas la conviction d’un moddeur chinois qui a mis au point un laptop équipé d’un tel GPU.

Une grosse machine

En préambule, rappelons qu’il existe une variante mobile de la RTX 4090. Mais celle-ci ne partage que le nom de la version desktop : elle n’exploite pas le même GPU, a nettement moins de VRAM, et sa puissance est logiquement bien plus limitée. Bref, nous sommes à la limite de l’usurpation d’identité.

Carte graphique RTX 4090 laptop RTX 4090 desktop GPU AD103 AD102 Cœurs CUDA 9 728 16 384 Boost Clock 1455 - 2040 MHz 2520 MHz VRAM 16 Go GDDR6 256-bit 24 Go GDDR6X 384-bit Vitesse mémoire 18 Gbit/s 21 Gbit/s Bande passante mémoire 576 Go/s 1,01 To/s TGP 80-175W 450-600W TFLOPS FP32 33 82,5

Un moddeur chinois, dont le nom peut se traduire par « adepte de l'overclocking », a publié sur Bilibili une vidéo de sa création : un « ordinateur portable » équipé d’une GeForce RTX 4090 desktop de type blower, d’un Ryzen 9 7950X3D, de 64 Go de DDR5-6800 (2 x 32 Go) et d’un SSD Intel Optane P5800X, le tout installé sur une carte mère Asus ROG STRIX B650E-I Mini-ITX. La configuration intègre même deux haut-parleurs de 20 W (peut-être pour couvrir le raffut du système lorsqu'il turbine).

L’ensemble est fonctionnel. Le score graphique sous 3DMark Time Spy est de 36 426 points. Il est conforme à la moyenne de la RTX 4090 desktop dans ce benchmark : 36 343 points. Pour la comparaison, la RTX 4090 latptop a une moyenne de 21 593 points. Sur la base de la vidéo, les températures sont maîtrisées, avec un pic à 79°C pour le CPU et à 67°C pour le GPU. Pas de mesure du niveau sonore par contre...

Ceci dit, ce PC portable n’en est pas vraiment un : il n’a aucune batterie et doit donc être branché pour être utilisé. Une telle configuration peut vraisemblablement engloutir jusqu’à 600 W à pleine charge. Pour ne rien arranger, le système n’est pas léger : 6,7 kg seul, 8 kg avec son système d’alimentation. Enfin, la machine fait 7 cm d'épaisseur.

Cette création ne bouleversa certainement pas votre quotidien ; mais vous savez maintenant qu’elle existe…