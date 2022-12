Voici les rendez-vous du CES 2023 avec NVIDIA, AMD et Intel

Comme chaque année, c'est en janvier que va se tenir le CES 2023 et comme l'année précédente, il aura lieu du 5 au 8 janvier à Las Vegas, de quoi démarrer la nouvelle année sur le chapeau des roues pour les amateurs de hardware. Sans surprise, le trio qui nous intéresse le plus, à savoir AMD, NVIDIA et Intel, a bien confirmé sa participation au salon. Chez ces trois-là, le CES est généralement toujours l'occasion de présenter des nouveautés, tout particulièrement de nouveaux CPU et GPU pour le segment mobile, mais il y a parfois aussi quelques « surprises » destinées au desktop. Voici les dates à retenir pour chacun des trois intervenants.

NVIDIA tiendra un événement virtuel mardi 3 janvier à 17h chez nous. Ce ne sera pas du direct ni en personne, mais une rediffusion. Ne nous attendons pas a y voir Jensen et sa veste en cuir (qu'il porte clairement pour toutes les occasions), il n'y avait déjà pas participé en 2022 et on imagine que cela aurait déjà été clairement mentionné si le grand manitou devait se montrer au CES 2023. En tout cas, l'on attend de NVIDIA des informations sur une gamme RTX 40 pour laptop - dont plusieurs noms ce sont déjà échappé sur la toile -, mais aussi au moins une nouvelle RTX 40 pour desktop, en l'occurrence une RTX 4080 12 Gio RTX 4070 Ti, dont le lancement serait planifié pour le 5 janvier.

Join us for our virtual NVIDIA Special Address at #CES2023 on Tuesday, Jan. 3 at 8 a.m. PT. We'll be sharing the latest innovations made possible by accelerated computing. pic.twitter.com/oVB53Jb05p — NVIDIA (@nvidia) November 17, 2022

Tout à l'inverse de NVIDIA, AMD tiendra une keynote physique et diffusée en direct, et c'est (encore une fois) la PDG Lisa Su qui l'animera en personne ! La date à retenir ici est le 4 janvier et l'heure est 3h30 du matin (chez nous). Chez AMD, on attend aussi un paquet de choses : un certain nombre de Ryzen 7000 non X, des Ryzen 7000 pour mobile (attention, mélangeant plusieurs architectures, pas uniquement avec du Zen 4) et peut-être même des détails sur les premières puces mobiles RDNA 3. Certains (comme nous) espèrent aussi y voir ou au moins y être mentionnés (par exemple pour un lancement ultérieur) les Ryzen 7000 X3D.

#ICYMI Next month AMD Conference at CES 2023 https://t.co/S1iMOf0o4t — Roberto Serrano' ????????☮️???????? | ???????????? (@geronimo_73_) December 17, 2022

Intel aussi confirmé à sa présence à Las Vegas du 5 au 8 janvier, mais à l'inverse des deux autres, le fondeur n'a encore confirmé aucun événement de presse publique. Pourtant, son programme est a priori plutôt chargé. Les présentations se feront peut-être avant tout derrière des portes closes avec une poignée de journalistes privilégiés, ce qui ne serait pas une première. À l'image d'AMD, Intel se préparerait à y lancer ses Core 13000 non K pour desktop et tout un paquet de Core 13000 HX/HK/H pour le segment mobile. Enfin, le fondeur devrait aussi y officialiser le Core i9-13900KS et la (grosse ?) somme qu'il faudra débourser pour s'offrir ce qui serait alors sans aucun doute le meilleur CPU gaming, sous réserve d'une contre-offensive effective d'AMD à base de 3D V-Cache.

Vivement janvier !